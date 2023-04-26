Эксперты не рекомендуют заниматься сексом в космосе

Главная опасность – не сам секс, а вероятность зачатия.

В научно-фантастических фильмах, таких как «Пассажиры» и «Прометей», секс в космосе изображается таким же, как и на Земле. Но что будет в реальной жизни, если женщина забеременеет в условиях низкой гравитации?

По словам Дэвида Каллена, профессора астробиологии в Университете Крэнфилда, секс в космосе имеет «безответные биологические и юридические вопросы», которые необходимо «срочно решить». Он предупреждает, что зачатие может привести к пагубному воздействию радиации на эмбрион.

Профессор Каллен является ведущим автором нового отчета, в котором ставится вопрос о возможности секса в космосе в условиях развивающегося сектора космического туризма.

«Нереалистично предполагать, что все участники космического туризма будут воздерживаться от сексуальной активности, подвергаясь воздействию микрогравитации и повышенного уровня ионизирующего излучения во время космического полета. Это повышает вероятность неконтролируемого зачатия человека в космосе, что представляет значительный риск для развивающегося сектора космического туризма. Наши знания о влиянии этих космических сред на ранние стадии человеческого воспроизводства и долгосрочных последствиях – крайне малы», – Дэвид Каллен.

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NASA долгое время избегало вопроса о сексе между астронавтами, категорически настаивая, что люди никогда не занимались сексом в космосе. Но в ближайшие 10 лет произойдет экспоненциальный рост космического туризма, когда обычные люди будут отправляться на орбиту в развлекательных целях.

По словам Каллена, ожидаемые мотивы и поведение космических туристов будут отличаться от поведения профессиональных астронавтов. Другими словами, в то время как астронавтов учат сдерживать любые сексуальные побуждения во время длительных периодов пребывания в космосе, туристы могут быть не так сдержаны.

На сегодняшний день у потенциальных космических туристов нет возможности уединиться в отдельных помещениях, но по мере того, как проекты космических путешествий будут становиться все более роскошными, опасности зачатия в космосе станут более реальными.

«Следствием этого является то, что ранние стадии человеческого размножения, то есть гаметогенез, оплодотворение и образование зигот, развитие бластоцисты и имплантация могут произойти в самом ближайшем будущем во время космического полета и при воздействии космической среды», – Дэвид Каллен.

По словам Каллена, одной из рекомендаций его отчета является «рассмотрение необходимости понимания эффективности методов контрацепции в космической среде».

Документ будет обсуждаться на заседании параллельно с предстоящей конференцией по космическому туризму 2023 года, которая состоится 28 апреля в Лос-Анджелесе.