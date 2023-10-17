Эксперты предупреждают: спутники Starlink могут кого-нибудь убить

Компания Илона Маска категорически отвергает эту возможность.

В новом отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) говорится, что спутники Starlink Илона Маска могут убить или серьезно ранить человека к 2035 году. Регулирующие органы опубликовали 35-страничный анализ, в котором прогнозируется, что 28 000 опасных фрагментов спускаемых с орбиты спутников могут пережить возвращение в атмосферу в течение следующих 12 лет.

Маск планирует в ближайшие годы разместить на орбите не менее 42 000 спутников Starlink – больше, чем любая другая компания. В отчете утверждается, что Starlinks SpaceX будет представлять более 85 процентов ожидаемого риска для людей на земле и авиации от падения обломков в этот период.

SpaceX Маска не приняла обвинения спокойно: главный инженер компании Дэвид Гольдштейн назвал анализ «абсурдным, неоправданным и неточным».

«Чтобы внести ясность, спутники SpaceX спроектированы и построены так, чтобы полностью уничтожиться при входе в атмосферу во время утилизации в конце срока службы, и это действительно происходит», – Дэвид Гольдштейн.

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Компания также раскритиковала Aerospace Corporation, некоммерческую организацию, которая собрала данные, за то, что она не связалась со SpaceX для получения дополнительной информации. В письме также говорится, что с февраля 2020 года 325 спутников Starlink были выведены с орбиты и никаких обломков обнаружено не было.

Aerospace Corporation опубликовала заявление, в котором говорится, что два года назад она обратилась к SpaceX с просьбой «провести независимую оценку коллективных рисков, связанных с повторным входом спутника в атмосферу, на основе прогнозов всех планируемых операторов под регулированием США в 2021 году».

Данные включали существующие и запланированные запуски до 2035 года. Наибольший процент спутников приходился на низкую околоземную орбиту. В докладе говорится, что помимо потенциальных человеческих жертв, спутники могут также угрожать авиации.

SpaceX запустила спутники Starlink в мае 2019 года, отправив в космос более 5000 объектов массового производства. Компания объявила о достижении более 2 миллионов подписчиков в сентябре 2023 года и планирует развернуть 12 тысяч спутников. Эта цель может быть увеличена до 42 тысяч.