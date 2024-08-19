Это место считается самым холодным в Солнечной системе

И это даже не далекий от Солнца Плутон, как кто-то мог подумать.

Чтобы узнать температуру на Земле, нам достаточно посмотреть на термометр (или даже проще – кликнуть на вкладку в смартфоне). Кстати самая низкая когда-либо зарегистрированная температура на планете была зафиксирована четыре десятка лет назад на станции Восток в Антарктиде (-89.2 °C).

А вот в открытом космосе температура измеряется иначе — исследователи наблюдают за интенсивностью инфракрасного и микроволнового излучения или ориентируются на получаемый объектами солнечный свет, поясняют планетологи и астрономы. Однако есть нюанс: все это работает только в случае, если наши предположения и физические модели понимания космоса верны.

Расчеты астрономов сообщают: базовая температура во внешнем космосе, где практически нечему поглощать солнечную энергию, равна -270,45 °C.

Но вот если говорить не про открытый космос, а про космические объекты Солнечной системы, здесь первое место по низким температурам занимает Луна – не вся, а некоторые её участки на южном полюсе.

Данные с космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter в 2009 году показали, что так называемые «затененные кратеры» нашего спутника могут быть самыми холодными точками в Солнечной системе.

Позже учёные из Университета Аризоны подтвердили эти догадки. Исследователи предположили, что в так называемых «дважды затененных» лунных кратерах (то есть кратерах, скрытных и от прямого солнечного освещения, и от солнечного и теплового излучения, отражаемого близлежащими поверхностями) температура может достигать -248.15 °C.

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Море Нектара с кратерами Феофил и Кирилл (в центре) Фото: Paul Stewart / Flickr

Конечно, абсолютно точных измерений из этих точек у нас нет, но исследователи верят, что участки поверхности в этих кратерах были скрыты от солнечного тепла в течение миллиардов лет – а значит, там могли скопиться не только лёд, но и более летучие соединения, типа углекислого газа и оксида углерода.

А вот на Плутоне – лишенного статуса полноценной планеты Солнечной системы — может быть даже теплее. Космические службы предполагают, что средняя температура на его поверхности составляет примерно -232.75 °C.

Конечно, есть вероятность, что во внешней Солнечной системе тоже есть похожие «затененные» точки, но пока заглянуть в них не предоставляется возможным. Кто-то также может не согласиться с этими выводами из-за облака Оорта – области космических дебрей, которая гипотетически определяет границу Солнечной системы и находится на самой её окраине — ведь температура в нём предположительно достигает -268.15 °C. Однако доподлинно неизвестно, можно ли считать облако полноценной частью Солнечной системы, а значит, и температурные рекорды там устанавливать пока рано.