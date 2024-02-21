Это невероятно: астрономы обнаружили чудовищно прожорливую черную дыру

Каждый день она поглощает массу газа и пыли, эквивалентную массе нашего Солнца.

Черная дыра в центре квазарной галактики под названием J0529-4351 поглощает так много материала, что фактически поглощает целое Солнце газа и пыли в день. Масса этой черной дыры уже составляет около 17 миллиардов Солнц.

По словам группы астрономов под руководством Кристиана Вольфа из Австралийского национального университета, это самая голодная черная дыра, которую мы когда-либо наблюдали. Она растет так быстро, что практически достигла максимального предела того, сколько материала она может аккумулировать. Она представляет собой увлекательную лабораторию для понимания того, как сверхмассивные черные дыры растут и развиваются.

Сверхмассивные черные дыры – это объекты, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца, и их обычно можно найти в центрах галактик, гигантских гравитационных сгустках, вокруг которых все это вращается.

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Дело в том, что ученые доподлинно не знают, как звезды вырастают до таких размеров. Гораздо меньшие по размеру черные дыры (массой в несколько десятков солнечных) образуются в результате прямого коллапса ядер массивных звезд, когда они умирают, и могут расти в результате столкновений с другими черными дырами звездной массы. Но сверхмассивные черные дыры слишком велики, чтобы этот канал формирования мог быть эффективным, особенно на ранних этапах истории Вселенной.

Существуют и другие теоретические каналы формирования, но один из способов лучше понять, почему сверхмассивные черные дыры становятся такими – искать те, которые растут, и изучать их. Именно здесь на сцену выходят квазары, такие как J0529-4351. Это галактики с центральными черными дырами, которые «особенно голодны».

Черная дыра находится в центре огромной, бурлящей, вращающейся массы материала, которая кружится вокруг черной дыры. Интенсивное трение и гравитация заставляют этот материал нагреваться до миллиардов или даже триллионов градусов, ярко сияя в пространстве светом всего спектра. Астрономы могут изучать этот свет, разбирая его на части, чтобы выяснить свойства черной дыры внутри.

J0529-4351 – квазар, образовавшийся в «космический полдень», примерно через 1,5 миллиарда лет после Большого Взрыва. Ее свет путешествовал более 12 миллиардов лет, чтобы достичь нас. Скорость, с которой черная дыра поглощает материю, может пролить некоторый свет на ее колоссальные размеры. Астрономы подсчитали, что черная дыра растет со скоростью около 370 солнечных масс в год. Это немного больше, чем масса Солнца.

Черная дыра в нашей Галактике вращается невероятно быстро читать

Учитывая массу черной дыры, это очень близко к пределу, известному как предел Эддингтона. Это максимальная стабильная скорость, с которой может питаться черная дыра. Черная дыра может на короткое время подвергнуться суперэддингтоновской аккреции, но при такой скорости материал начинает светиться настолько сильно, что радиационное давление будет отталкивать материал вокруг черной дыры, пока он не выйдет за пределы гравитационной досягаемости.

Это означает, что черная дыра J0529-4351, растет настолько быстро, насколько это возможно. Фактически, многие квазары содержат черные дыры, расположенные вблизи аккреции Эддингтона; но J0529-4351 забирает звание рекордсмена. Это самая яркая и хищная сверхмассивная черная дыра, которую мы когда-либо видели.

«С точки зрения светимости и вероятной скорости роста J0529-4351 является самым экстремальным из известных квазаров», – пишут исследователи.

Мы еще многого не понимаем в J0529-4351, механизмы ее роста пока неизвестны. Более пристальный взгляд с использованием Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы в Чили может показать, как газ движется в галактике и как галактика вращается. Ученые также надеются найти другие экстремальные квазары, скрывающиеся в далеких уголках пространства и времени.