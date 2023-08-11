«Это реально»: ученый хочет превратить астероид в космическую станцию

Он считает это вполне реализуемой идеей.

Дэвид Дженсен, бывший технический сотрудник Rockwell Collins – корпорации, которая поставляет системы и услуги в области авионики и информационных технологий – выпустил 65-страничную статью, в которой подробно описывается простой для понимания, относительно недорогой и осуществимый план превращения астероида в космическую «среду обитания».

Дженсен разбил статью на три основные части: выбор астероида, выбор типа среды обитания и стратегия миссии для ее достижения. В первой части автор рассматривает, какой астероид лучше всего подходит для превращения во вращающуюся космическую среду обитания. Тут важно принять во внимание, из чего сделан астероид, его близость к Земле и его размеры.

После тщательного процесса отбора Дженсен остановился на одном особенно хорошем кандидате – Атире. В честь этого астероида S-типа назван целый класс астероидов. Атира имеет диаметр около 4,8 км и даже может похвастаться собственным спутником – 1-километровым астероидом, который вращается вокруг нее.

Это не самый близкий из потенциально годных для обитания астероидов: его ближайшее расстояние примерно в 80 раз превышает расстояние от Земли до Луны. Тем не менее, его орбита стабильна и находится в «зоне Златовласки» нашей Солнечной системы, что поможет стабилизировать внутреннюю температуру среды обитания, в которую астероид в конечном итоге может превратиться.

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Итак, в какой тип среды обитания его следует превратить? Дженсен рассмотрел четыре распространенных типа: «гантель», сфера, цилиндр и тор. Одним из наиболее важных соображений является гравитация, точнее, искусственная гравитация, вызванная центростремительной силой. Дженсен упоминает о пагубных последствиях жизни в условиях низкой гравитации в течение длительного времени, что требует использования какой-либо искусственной замены.

Но чтобы получить центростремительную силу, наша космическая станция должна вращаться. У Атиры уже есть небольшое вращение, но часть создания космической среды обитания будет включать вращение самого астероида до разумной скорости, которая могла бы точно имитировать гравитацию, которую человек чувствует на Земле.

Дженсен предлагает использовать для создания станции безводное стекло. По его словам, станцию будет необходимо защитить от радиации и микрометеоритов. Он предлагает добавить несколько этажей к структуре метеорита, резко увеличив общую жилую площадь во всей среде обитания.

В конце концов он остановился на торе (форма «бублика») как на идеальном типе среды обитания, а затем погрузился в расчеты, чтобы определить, как поддерживать внутреннюю стену массивными колоннами и как распределять площадь пола. По словам Дженсена в строительстве станции могли бы помочь самовоспроизводящиеся роботы.

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В третьем разделе отчета подробно описан план использования роботов-пауков и базовой станции, способной обеспечивать себя всем необходимым. Он подчеркивает важность отправки с Земли только самых передовых технических компонентов и использования материалов самого астероида для создания всего остального, от измельчителей камней до солнечных батарей.

Дженсен предполагает, что можно будет отправить «семенную» капсулу, содержащую четырех роботов-пауков, базовую станцию и достаточно продвинутой электроники, чтобы построить еще 3000 роботов-пауков всего из 8,6 метрических тонны. Как только корабль с роботами достигнет астероида, ему не потребуется никаких дополнительных данных с Земли – по крайней мере, теоретически.

Дженсен оценивает, что программа будет стоить всего 4,1 миллиарда долларов. Это намного меньше, чем 93 миллиарда долларов, которые NASA планирует потратить на лунную миссию «Артемида». Результатом станет космическая среда обитания, обеспечивающая 1 миллиард квадратных метров земли, которой раньше не существовало.

По оценкам Дженсена, весь строительный проект может быть реализован всего за 12 лет. Однако все равно потребуется больше времени, чтобы наполнить среду обитания воздухом и водой и начать регулировать ее температуру. Тем не менее, это относительно короткий срок для такого амбициозного проекта.