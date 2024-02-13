Европейский спутник весом больше 2 тонн скоро рухнет на Землю. Где он упадет?

Правда, до Земли долетят только его небольшие обломки – и то не факт.
Эксперты Европейского космического агентства (ESA) предупредили, что в в феврале вышедший из строя спутник ERS-2 весом около 2,2 тонны упадет на Землю, но когда именно и где это произойдет, пока неизвестно.
Агентство рассчитывает, что обломки аппарата упадут в океан, и подчеркивает, что вероятность получить травму от космического мусора составляет менее 1 на 100 миллиардов.
ERS-2 был запущен в 1995 году вслед за своим сородичем, первым европейским спутником дистанционного зондирования ERS-1, который запустили в 1991 году. Оба спутника были спроектированы как идентичные близнецы с одним важным отличием: ERS-2 включал в себя дополнительный прибор для мониторинга уровня озона в атмосфере.
ERS-2 был начал свою миссию в апреле 1995 года из Гвианского космического центра ESA недалеко от Куру, Французская Гвиана. Он был предназначен для изучения поверхности суши, океанов и полярных шапок Земли. Зонд функционировал до 2011 года, а потом в ESA сообщили о завершении миссии. После ещё 13 лет неработающий ERS-2 медленно сходил с орбиты, и теперь его страдания наконец прекратятся.
«Невозможно точно предсказать, когда и где спутник начнет сгорать», – говорится в сообщении ESA.
После того, как маневры по уводу с орбиты израсходовали оставшееся топливо спутника, эксперты по наземному управлению начали снижать его высоту примерно с 785 км до 573 км. Эксперты хотели свести к минимуму риск столкновения с другими спутниками или увеличения облака «космического мусора», окружающего нашу планету.
С тех пор ERS-2 находится в периоде «орбитального распада», то есть он постепенно приближается к Земле, вращаясь вокруг планеты. ERS-2 войдет в атмосферу Земли и сгорит, как только его высота снизится примерно до 80 км. На этой высоте спутник распадется на фрагменты, подавляющее большинство из которых сгорит в атмосфере.
Однако, по данным ESA, некоторые фрагменты могут достичь поверхности Земли, где они «скорее всего упадут в океан». Ни один из этих фрагментов не будет содержать каких-либо токсичных или радиоактивных веществ, заявили в агентстве.
Также там отметили, что «очень внимательно» следят за спутником вместе с международными партнерами и будут предоставлять регулярные обновления до входа спутника в атмосферу.
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