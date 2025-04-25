Фото недели: освещенная солнцем Земля с 400-километровой высоты

Астронавты МКС поймали на камеру удивительный момент.

Завораживающий снимок нашей планеты сразу после восхода солнца был сделан членами экипажа Международной космической станции 5 марта 2025 года.

МКС пролетала по орбите над Атлантическим океаном на высоте более 423 километров в момент, когда солнечный свет нежно коснулся покрытой облаками части океана.

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Благодаря астронавтам МКС у ученых с Земли есть возможность анализировать природные явления и климатические аномалии в режиме реального времени. Но помимо штормов и извержений вулканов, астронавты могут отправить нам и просто красивые снимки разных уголков нашей родной планеты в самый сокровенный момент их утреннего пробуждения. Как же прекрасна наша земля!