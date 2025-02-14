авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Идеальный гид по зимнему Дубаю
Идеальный гид по зимнему Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Фотограф сделал идеальный снимок парада планет

Фотограф сделал идеальный снимок парада планет

Французский астрофотограф создал уникальный составной снимок сразу шести планет Солнечной системы.

2 февраля астрофотограф Гвенаэль Бланк настроил свой телескоп, прикрепил к нему цифровую камеру, дождался заката и одну за другой отснял планеты: Венеру, Сатурн и Нептун. Последний запечатлеть было сложнее всего, признается фотограф. А вот Луну, Уран, Юпитер и Марс он снял уже без особых трудностей. 

Позже Бланк скомпоновал все полученные изображения в один снимок, выровняв их по прямой линии и расположив на снимке слева направо – от самых близких к Земле до самых далёких.

Так и родился этот удивительный снимок, который собрал вместе объекты, обычно разбросанные по ночному небу. На снимке размер космических тел идеально масштабирован именно так, как они видны нам с Земли – это удалось сделать благодаря одинаковым настройкам увеличения для каждого изображения. Именно поэтому массивный Юпитер на снимке по размеру примерно напоминает Венеру. 

«Единственной недостающей планетой остался Меркурий, который станет виден ближе к концу месяца и началу марта», – отметил Бланк с сожалением.

Снимок был сделан в преддверии большого выравнивания планет – широкой публике это явление известно как «парад планет». 28 февраля к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану пристроится Меркурий – на парад выйдут все планеты Солнечной системы (кроме Земли, с которой это всё можно будет лицезреть). Первые звоночки этого редкого и красочного явления можно будет наблюдать в ближайшие недели: всем желающим мы рекомендуем запастись хорошим телескопом или биноклем и отправиться за город.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025