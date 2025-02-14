Фотограф сделал идеальный снимок парада планет

Французский астрофотограф создал уникальный составной снимок сразу шести планет Солнечной системы.

2 февраля астрофотограф Гвенаэль Бланк настроил свой телескоп, прикрепил к нему цифровую камеру, дождался заката и одну за другой отснял планеты: Венеру, Сатурн и Нептун. Последний запечатлеть было сложнее всего, признается фотограф. А вот Луну, Уран, Юпитер и Марс он снял уже без особых трудностей.

Позже Бланк скомпоновал все полученные изображения в один снимок, выровняв их по прямой линии и расположив на снимке слева направо – от самых близких к Земле до самых далёких.

Так и родился этот удивительный снимок, который собрал вместе объекты, обычно разбросанные по ночному небу. На снимке размер космических тел идеально масштабирован именно так, как они видны нам с Земли – это удалось сделать благодаря одинаковым настройкам увеличения для каждого изображения. Именно поэтому массивный Юпитер на снимке по размеру примерно напоминает Венеру.

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«Единственной недостающей планетой остался Меркурий, который станет виден ближе к концу месяца и началу марта», – отметил Бланк с сожалением.

Снимок был сделан в преддверии большого выравнивания планет – широкой публике это явление известно как «парад планет». 28 февраля к Венере, Марсу, Юпитеру, Сатурну, Нептуну и Урану пристроится Меркурий – на парад выйдут все планеты Солнечной системы (кроме Земли, с которой это всё можно будет лицезреть). Первые звоночки этого редкого и красочного явления можно будет наблюдать в ближайшие недели: всем желающим мы рекомендуем запастись хорошим телескопом или биноклем и отправиться за город.