Фотограф заснял невероятно редкую «зеленую вспышку», исходящую от Венеры

Красочное мерцание планеты раньше видели всего несколько раз.

Венера на короткое время осветилась мерцающим зеленым светом – это было заметно в ночном небе над Швецией. Редко наблюдаемое явление почти идентично зеленым вспышкам, которые иногда можно увидеть вокруг Солнца во время восходов и закатов.

Фотограф Питер Розен запечатлел красочную вспышку, исходящую от нашей планеты-соседки, когда наблюдал за восходом Венеры над горизонтом в Стокгольме. Яркая вспышка, которая длилась около секунды, была «неожиданным бонусом», который усилил и без того впечатляющий опыт, рассказал Розен.

Подобные зеленые вспышки иногда можно увидеть от Солнца, когда оно поднимается над земным горизонтом в океане. «Световые шоу» возникают из-за того, что свет небесных объектов преломляется или разделяется на части при прохождении через атмосферу нашей планеты.

Видимый свет состоит из цветных волн различной длины, которые в совокупности придают лучам солнца белый цвет. Но когда свет Солнца проходит через атмосферу Земли, отдельные длины волн частично преломляются молекулами газа. Это происходит постоянно: например, дневное небо кажется голубым, потому что волны синего цвета рассеиваются больше, чем любая другая длина волны.

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Венера (обведена) продемонстрировала свои разноцветные вспышки вскоре после того, как поднялась над горизонтом в Стокгольме Фото: Peter Rosén

Однако при правильных условиях, таких как чистое небо, свет Солнца и близлежащих планет может полностью разделиться, особенно когда они расположены недалеко от горизонта, поскольку свет должен пройти через большую часть атмосферы, чтобы достичь наблюдателя.

Когда это происходит, более короткие волны света, такие как синий и фиолетовый, рассеиваются больше всего, а более длинные волны, такие как красный, оранжевый и желтый, легче поглощаются молекулами в атмосфере. В результате зеленые волны средней длины иногда являются единственными цветами, которые достигают наблюдателя. Однако для того, чтобы это произошло, угол должен быть подходящим, поэтому наблюдателю это кажется лишь короткой вспышкой.

Зеленые вспышки уже несколько раз были замечены на Венере. Подобные зеленые вспышки также были запечатлены на изображениях Меркурия и Луны. Но в отличие от зеленых вспышек вокруг Солнца, которые чаще появляются в ясном воздухе над океаном, эти световые шоу чаще можно увидеть в чрезвычайно холодном воздухе.