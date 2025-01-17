Gaia всё: легендарный телескоп завершил свою научную карьеру в космосе

За 11 лет работы космическому аппарату удалось составить трехмерную карту части нашей Галактики, содержащую данные почти двух миллиардов звёзд.

На днях космический телескоп Gaia Европейского космического агентства завершил свою многолетнюю работу по изучению звёзд, астероидов и экзопланет нашей Галактики. Пережив столкновения с микрометеоритами и мощные солнечные бури, Gaia смог составить самую полную и точную карту нашего родного Млечного Пути.

Gaia, оснащенный спектрометром, астрометрическими и фотометрическими инструментами, был запущен в космос 19 декабря 2013 года. В январе следующего года он достиг своей орбиты вблизи второй точки Лагранжа (L2) и зафиксировался там на десяток лет, оказавшись вдали от своего дома на расстоянии в 1,5 миллиона километров.

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Презентация Gaia перед запуском в 2013 году Фото: Alexander Stirn / Flickr

В течение 11 лет аппарат совершил более 22 полных оборотов по своей орбите (один оборот составлял приблизительно 180 дней). За это время телескопу удалось распознать координаты, указать яркость, лучевую скорость, фотометрическую изменчивость и другие параметры для более 1,8 миллиарда звёзд. Данные, полученные от Gaia, ещё продолжают обрабатываться; они будут отражены в будущих каталогах звёзд, формируя подробную трехмерную карту звездного неба этой части Галактики.

Последнее своё прицельное наблюдение телескоп провёл 10 января 2025 года, а 15 января официально завершил свою научную обзорную миссию. Вскоре Gaia покинет свою орбиту вблизи L2 и будет отослан подальше от сферы влияния Земли. К 27 марта телескоп будет полностью выведен из эксплуатации.