Где дует самый быстрый ветер во Вселенной?

Астрономы открыли экзопланету со сверхзвуковыми ветрами.

Экзопланета WASP-127b, расположенная в 520 световых годах от Земли, стала новым рекордсменом по силе струйных течений в атмосфере. Новые данные показали, что скорость ветра на экваторе планеты может достигать 33,000 км/ч! Для сравнения, скорость звука в воздухе при нормальных условиях составляет около 1220 км/ч.

Газовый гигант, размерами слегка превышающий Юпитер, был открыт в 2016 году, но только сейчас ученые обнаружили мощнейшие атмосферные потоки на планете.

Реклама

Международная группа астрономов составила карту погоды WASP-127b. Для этого они измерили, как свет родительской звезды планеты (она имеет класс G, как и наше Солнце) проходит через её верхнюю атмосферу. Так учёные смогли определить состав планеты, с уверенностью обнаружив в далёком мире следы водяного пара и молекул оксида углерода. А вот плотность атмосферы WASP-127b оказалась одной из самых низких за всю историю наблюдений. Кстати, год здесь длится всего 31 земной час.

А в Солнечной системе самой «продуваемой» планетой считается Нептун – здесь ветра тоже превышают скорость звука, достигая 1770 км/ч.

Самый сильный естественный порыв ветра, когда-либо зарегистрированный на Земле, был зафиксирован на австралийском острове Барроу в 1996 году: в тот момент порывы ветра на этом клочке земли достигали крышесносных 407 км/ч.