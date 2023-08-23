У ученых есть предположения.

Хотя Солнце является самым жарким объектом в нашей Солнечной системе, его температура (5778 К, или 5505 °C) меркнет по сравнению с другими космическими горячими штучками. Так где находится самое жаркое место во Вселенной?

«Думаю, оптимальный ответ – очень близко к сверхмассивной черной дыре, особенно к такой, которая аккрецирует, что просто означает, что она поглощает газ», – Дэниел Палумбо, научный сотрудник исследовательской группы Black Hole Initiative Гарвардского университета.

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По словам Палумбо, на данный момент самым горячим известным местом во Вселенной является квазар 3C273 – ярко сияющая область вокруг сверхмассивной черной дыры примерно в 2,4 миллиарда световых лет от Земли.

По данным обсерватории Гринбэнк в Западной Вирджинии, температура ядра этого региона составляет около 10 триллионов Кельвинов (примерно столько же по Цельсию). Тем не менее, по-прежнему существует неопределенность в отношении такой оценки, говорит Палумбо.

Сверхмассивные черные дыры находятся в сердцевине большинства (если не всех) галактик. Стрелец А*, сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь, имеет массу, в миллионы раз превышающую массу Солнца. Как и любая черная дыра, квазар 3C273 обладает настолько сильным гравитационным притяжением, что ничто, даже свет, не может вырваться из ее плена.

И хотя черная дыра холодна внутри, кольцо газа, вращающееся вокруг (аккреционный диск), имеет противоположные свойства. Сумасшедшие температуры в нем только увеличиваются, когда интенсивное магнитное поле черной дыры превращает часть близлежащей материи в релятивистские струи, которые могут выбрасываться в космос на миллионы световых лет.

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Точно назвать единственное самое горячее место во Вселенной сложно, потому что трудно определить температуру очень удаленных объектов, говорит Палумбо.

Вместо этого ученые измеряют энергию, испускаемую сверхмассивными черными дырами, которые могут излучать яркие лучи света, радиоволны и рентгеновские лучи. Исследователи могут оценивать температуру на основе моделей, учитывающих длины волн электромагнитного излучения, создаваемого этими источниками.

По словам Ричарда Келли, старшего сотрудника NASA по изучению Солнца, будущая рентгеновская обсерватория под названием XRISM поможет ученым более точно измерять высокотемпературные газы в космосе. По мере разработки более совершенных инструментов ученые могут найти во Вселенной области, которые даже горячее, чем квазар 3C273.