Где во вселенной скрываются самые похожие на Землю планеты

Они расположены на расстоянии 12,5 световых лет от нашей планеты.
Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования последнего времени. Израильские ученые Амри Вандель и Лев Таль-Ор однажды опубликовали результаты исследования двух экзопланет, вращающихся вокруг звезды Тигардена, относящейся к классу тусклых красных карликов.
Планеты Тигардена b и с были обнаружены в июне 2019 года в ходе проекта поиска планет вокруг красных карликов CARMENES survey. Ученые выяснили, что оба объекта находятся относительно близко к своей звезде в зоне Златовласки, или потенциально обитаемой зоны. Периоды их обращения составляют 4,9 и 11,4 дня, а вращение синхронно, то есть планеты всегда обращены к звезде одной стороной.
По мнению ученых, на планетах может существовать жидкая вода. При этом плотность воздушной оболочки должна находиться в диапазоне от одной трети до 17-кратной плотности земной атмосферы.
Обе планеты близки по размеру к Земле. Ученые подсчитали, что у Teegarden b температура поверхности с 60-процентной вероятностью составляет 0-50 градусов Цельсия. Teegarden c, скорее всего, является такой же холодной, как и Марс.
Звезда Тигардена была открыта астрофизиком Боннардом Тигарденом в 2003 году.
Ее расстояние от Солнца составляет около 12,5 световых лет.
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