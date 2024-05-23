Где во вселенной скрываются самые похожие на Землю планеты

Они расположены на расстоянии 12,5 световых лет от нашей планеты.

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Продолжаем рассказывать про самые интересные исследования последнего времени. Израильские ученые Амри Вандель и Лев Таль-Ор однажды опубликовали результаты исследования двух экзопланет, вращающихся вокруг звезды Тигардена, относящейся к классу тусклых красных карликов.

Планеты Тигардена b и с были обнаружены в июне 2019 года в ходе проекта поиска планет вокруг красных карликов CARMENES survey. Ученые выяснили, что оба объекта находятся относительно близко к своей звезде в зоне Златовласки, или потенциально обитаемой зоны. Периоды их обращения составляют 4,9 и 11,4 дня, а вращение синхронно, то есть планеты всегда обращены к звезде одной стороной.

По мнению ученых, на планетах может существовать жидкая вода. При этом плотность воздушной оболочки должна находиться в диапазоне от одной трети до 17-кратной плотности земной атмосферы.

Обе планеты близки по размеру к Земле. Ученые подсчитали, что у Teegarden b температура поверхности с 60-процентной вероятностью составляет 0-50 градусов Цельсия. Teegarden c, скорее всего, является такой же холодной, как и Марс.

Звезда Тигардена была открыта астрофизиком Боннардом Тигарденом в 2003 году.

Ее расстояние от Солнца составляет около 12,5 световых лет.