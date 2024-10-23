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«Хаббл» получил снимок одной из самых ярких двойных звезд

Фото: Европейское космическое агентство (ESA)

Двойная звезда R Водолея

Она расположена на расстоянии около 700 световых лет от Земли.

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение R Водолея — одной из самых ярких двойных звезд. Она находится в созвездии Водолея на расстоянии около 700 световых лет от Земли. Этот объект представляет собой симбиотическую двойную систему, включающую белый карлик и красный гигант, которые окружены массивной динамичной туманностью.

Красный гигант — это переменная звезда, размер которой больше солнечного более чем в 400 раз. Сила света этой звезды колеблется от 5,8m до 11,5m, при этом средний период изменений составляет 386,92 дня, но наблюдаются и значительные отклонения от нормы.

Звезда R Водолея подвергается мощным выбросам, в ходе которых высвобождаются огромные объемы светящегося газа. Это наглядно демонстрирует, как Вселенная распределяет продукты ядерного синтеза, которые формируются глубоко внутри звезд и впоследствии выбрасываются в космос.

Раздутая звезда-гигант пульсирует, меняя свою температуру и яркость примерно в 750 раз в течение 390 дней. В моменты наивысшей активности звезда излучает столько света, что становится почти в 5000 раз ярче Солнца.

Ранее «Хаббл» запечатлел необычайно яркие танцующие галактики.

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