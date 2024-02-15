«Хаббл» сделал потрясающий снимок области звездообразования

Объект находится в созвездии Скорпион.

Сотрудники миссии космического телескопа «Хаббл» поделились новым снимком, на котором запечатлена IRAS 16562-3959, область звездообразования, расположенная примерно в 5900 световых годах от нас в созвездии Скорпион.

«Считается, что в центре изображения IRAS 16562-3959 находится массивная звезда – примерно в 30 раз массивнее Солнца – которая все еще находится в процессе формирования. В ближнем инфракрасном диапазоне волн, к которому чувствителен "Хаббл", помогут нам лучше понять, как рождаются самые массивные и яркие звезды в нашей Галактике», – пишут исследователи.

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Новое изображение IRAS 16562-3959 было получено из отдельных снимков, сделанных в ближней инфракрасной области спектра с помощью широкоугольной камеры «Хаббла» 3 (WFC 3).

Для выборки различных длин волн использовались четыре фильтра. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохромному изображению, связанному с отдельным фильтром.

«Фильтры представляют собой тонкие пластинки узкоспециализированного материала, которые пропускают свет только очень определенной длины волны. Их можно разместить перед той частью телескопа, которая чувствительна к свету, что позволит нам контролировать, какие длины волн света собирает телескоп при каждом наблюдении. Это полезно не только для конкретных научных исследований, но и для создания изображений, подобных этому», – пишут исследователи.

Они добавили, что необработанные наблюдения телескопа всегда монохромны, независимо от того, какой фильтр использовался. Однако специально обученные художники и специалисты по изображениям могут выбирать цвета, соответствующие диапазону длин волн, охватываемому отдельными фильтрами.

Затем данные от нескольких фильтров можно объединить для создания многоцветного изображения, которое одновременно завораживает имеет научное значение.