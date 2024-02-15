Объект находится в созвездии Скорпион.
Сотрудники миссии космического телескопа «Хаббл» поделились новым снимком, на котором запечатлена IRAS 16562-3959, область звездообразования, расположенная примерно в 5900 световых годах от нас в созвездии Скорпион.
«Считается, что в центре изображения IRAS 16562-3959 находится массивная звезда – примерно в 30 раз массивнее Солнца – которая все еще находится в процессе формирования. В ближнем инфракрасном диапазоне волн, к которому чувствителен "Хаббл", помогут нам лучше понять, как рождаются самые массивные и яркие звезды в нашей Галактике», – пишут исследователи.
Новое изображение IRAS 16562-3959 было получено из отдельных снимков, сделанных в ближней инфракрасной области спектра с помощью широкоугольной камеры «Хаббла» 3 (WFC 3).
Для выборки различных длин волн использовались четыре фильтра. Цвет получается в результате присвоения разных оттенков каждому монохромному изображению, связанному с отдельным фильтром.
«Фильтры представляют собой тонкие пластинки узкоспециализированного материала, которые пропускают свет только очень определенной длины волны. Их можно разместить перед той частью телескопа, которая чувствительна к свету, что позволит нам контролировать, какие длины волн света собирает телескоп при каждом наблюдении. Это полезно не только для конкретных научных исследований, но и для создания изображений, подобных этому», – пишут исследователи.
Они добавили, что необработанные наблюдения телескопа всегда монохромны, независимо от того, какой фильтр использовался. Однако специально обученные художники и специалисты по изображениям могут выбирать цвета, соответствующие диапазону длин волн, охватываемому отдельными фильтрами.
Затем данные от нескольких фильтров можно объединить для создания многоцветного изображения, которое одновременно завораживает имеет научное значение.
Читайте также
«Хаббл» сделал потрясающий снимок области звездообразования
Европейский спутник весом больше 2 тонн скоро рухнет на Землю. Где он упадет?
«Хаббл» запечатлел искаженную спиральную галактику UGC 3912
Perseverance отыскал на Марсе своего погибшего попутчика
Солнечная буря вызвала на Земле массовые отключения электроэнергии