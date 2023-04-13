«Хаббл» сделал захватывающее фото шарового звездного скопления

На изображении, полученном космическим телескопом, запечатлено шаровое звездное скопление NGC 2419.

Шаровые скопления одновременно красивы и увлекательны. Это сферические группы звезд, которые вращаются вокруг центра своей галактики. NGC 2419, запечатленное на этом снимке, интересно еще и потому, что оно «живёт» в нашей собственной галактике Млечный Путь. NGC 2419 находится примерно в 300 000 световых лет от Солнечной системы, в созвездии Рыси.

Звезды, населяющие шаровые скопления, очень похожи, поскольку образовались примерно в одно и то же время. Астрономы могут определить относительный возраст звезды по ее химическому составу – свойству, называемому металличностью.

Поскольку все звезды в шаровом скоплении образовались примерно в одно и то же время, они, как правило, обладают схожими свойствами. Астрономы полагали, что это сходство связано с содержанием в них звездного гелия. Они думали, что все звезды шарового скопления содержат одинаковое количество этого вещества.

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Однако наблюдения «Хаббла» за NGC 2419 показали, что это не всегда так. Это шаровое скопление состоит из двух отдельных популяций красных гигантов, одна из которых необычайно богата гелием. Звезды NGC 2419 содержат и другие элементы, которые также различаются. В частности, в них варьируется содержание азота. Еще более интересно, что богатые гелием звезды находятся преимущественно в центре шарового скопления.

Наблюдения Хаббла подняли вопросы о формировании шаровых скоплений. Ученым предстоит понять, как эти разные группы звезд образовались вместе. Или же это шаровое скопление возникло совершенно другим путем?