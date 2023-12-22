«Хаббл» возобновил работу после нескольких недель простоя из-за сбоя гироскопа

Космический телескоп служит человечеству уже 33 года.

«Хаббл» помогал человечеству расширять знания о космосе более трех десятилетий – это удивительно долгий срок службы для космического аппарата.

Сейчас стареющий телескоп всё чаще сталкивается с некоторыми проблемами, поскольку срок его фактического использования истек много лет назад. Технологии «Хаббла» уже очень устарели, и велик риск того, что телескоп может отключиться навсегда. Недавно NASA было вынуждено перевести его в безопасный режим из-за сбоя: три гироскопа «Хаббла» начали давать ошибочные показания.

Эти устройства используют либо циркулирующие лучи света, либо вращающиеся колеса, чтобы убедиться, что телескоп «смотрит» в нужном направлении. Поэтому неправильные показания гироскопа на телескопе могут повлиять на научные измерения.

В тот же день знаменитая обсерватория перешла в безопасный режим. Команда миссии смогла вернуть «Хаббл» в эксплуатацию на следующий день, но вскоре после этого что-то снова пошло не так. Телескоп был вновь переведен в безопасный режим, и на этот раз надолго.

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При необходимости космический аппарат можно переконфигурировать для работы всего с одним гироскопом. Хотя в 2009 году во время миссии по обслуживанию «Хаббла» было установлено шесть новых гироскопов, в настоящее время в эксплуатации находятся только три из них, включая тот, который вышел из строя.

В NASA всё же решили ещё раз починить космический телескоп. Об этом было объявлено после недельной задержки миссии из-за расследования неисправного гироскопа. В восстановительной миссии решили задействовать все три гироскопа, и сейчас «Хаббл» cнова в строю – культовая обсерватория возобновила научные операции и съёмку дальнего космоса.

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В агентстве уточнили, что инструменты «Хаббла» и сама обсерватория при сбоях оставались стабильными и находились в хорошем состоянии. Инженеры активно проводят тесты для выявления и характеристики проблемы гироскопа и работают над поиском эффективных решений.

Основываясь на характеристиках, наблюдаемых в ходе испытаний, в NASA решили использовать гироскопы в режиме более высокой точности во время научных наблюдений. Команда также планирует восстановить работу спектрографа.