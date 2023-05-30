«Хаббл» запечатлел дрейфующую галактику-медузу

Она существует в чрезвычайно враждебной среде.

Галактика JW39, запечатленная космическим телескопом «Хаббл», находится на расстоянии более 900 миллионов световых лет от нас в созвездии Волос Вероники. Она является одной из нескольких галактик-медуз, которые Хаббл изучал в течение последних двух лет.

Несмотря на безмятежный вид этой галактики, она блуждает в невероятно враждебной среде: целом скоплении галактик. По сравнению с одинокими галактиками, галактики в скоплениях своих сородичей часто искажаются гравитационным притяжением более крупных соседей.

Пространство между галактиками в скоплении также пронизано обжигающе горячей плазмой, известной как внутрикластерная среда. Галактики, движущиеся через нее, продираются сквозь нее как пловцы, борющиеся с сильным течением, и это взаимодействие выталкивает из них звездообразующий газ.

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Это взаимодействие между внутрикластерной средой и галактиками приводит к тому, что за продирающейся в пространстве галактикой тянутся «щупальца» – это выброс газа под давлением. Проще говоря, когда JW39 двигалась через скопление галактик, вдоль ее газового хвоста началось звездообразование.

Астрономы, использующие широкоугольную камеру «Хаббла» 3, подробно изучили эти тянущиеся щупальца галактики, поскольку они представляют собой особенно экстремальную среду для звездообразования. Удивительно, но они обнаружили, что звездообразование в «щупальцах» галактик-медуз особо не отличалось от звездообразования в обычном галактическом диске.