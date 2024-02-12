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«Хаббл» запечатлел искаженную спиральную галактику UGC 3912

Фото: NASA

Это совершенно новый взгляд на этот космический объект.

Галактика UGC 3912, также известная как IRAS 07315+0439 или LEDA 21303, находится на расстоянии 19,3 мегапарсека (63 миллиона световых лет) от Земли в созвездии Малого Пса.

«UGC 3912 классифицируется как спиральная галактика, но об этом сложно догадаться, исходя из данных нового снимка космического телескопа. Искаженная форма галактики обычно указывает на гравитационное столкновение с другой галактикой. Когда галактики взаимодействуют – либо соприкасаются с гравитационными полями друг друга, либо даже сталкиваются – их звезды, пыль и газ могут вытягиваться новым образом», – пишут исследователи миссии «Хаббла».

По их словам, галактика UGC 3912, возможно, когда-то представляла собой спираль, но сейчас она выглядит так, будто ее смазал чей-то гигантский палец.

К счастью, когда галактики взаимодействуют, отдельные звезды и объекты, вращающиеся вокруг них, остаются в целости, даже несмотря на то, что их орбиты могут измениться настолько резко, что изменится форма всей галактики.

Это происходит потому, что расстояния между звездами в галактиках настолько огромны, что они не сталкиваются друг с другом, а просто спокойно продолжают двигаться по своим новым орбитам. Астрономы изучают UGC 3912 в рамках исследования активности сверхновых – когда звезды, по крайней мере, в восемь раз больше нашего Солнца, взрываются в конце своей жизни.

«Хаббл» исследует один из нескольких типов сверхновых – богатое водородом явление, известное как сверхновые типа II. Хотя наблюдалось множество сверхновых типа II, они демонстрируют огромное разнообразие по яркости и спектроскопии и недостаточно изучены, говорят исследователи.

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