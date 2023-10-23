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«Хаббл» запечатлел «космического головастика» в красной туманности

Фото: NASA

На этом новом неземном изображении телескопа на фоне резкого красного света туманности «Душа» газовый кокон окутывает зарождающиеся звезды.

На новом изображении «Хаббла» виден темный объект в форме головастика в красном космическом море. Это море представляет собой туманность Душа – огромное облако пыли и газа в космосе.

По данным NASA, это эмиссионная туманность – яркое рассеянное облако электрически заряженного газа, которое излучает собственный свет. Туманность имеет красный цвет, потому что она излучает свет H-альфа, который является результатом того, что электроны внутри атомов водорода выделяют свет, когда они становятся менее энергичными.

Ярко-красный свет на изображении является обителью того, что астрономы называют испаряющейся газовой глобулой (EGG). Как и все EGG, темный объект в форме головастика в левом верхнем углу этой туманности представляет собой плотный компактный «карман» молекулярного водорода, обнаруженный в областях звездообразования.

Эти пузыри межзвездного газа достаточно плотны, чтобы схлопываться под собственным весом, образуя молодые звезды, подобно яйцам, из которых вылупляются детеныши. Однако этот EGG отличается от большинства. В то время как другие EGG соединены в туманность, этот представляет собой отдельный свободно плавающий объект.

Туманность Душа является частью звездообразующей туманности Сердце и Душа (IC 1805), популярного объекта глубокого неба для астролюбителей с телескопами зимой в Северном полушарии.

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