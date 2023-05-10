«Хаббл» запечатлел необычайно яркие танцующие галактики

Очередной шедевр от легендарного космического телескопа.

На новом изображении, полученном космическим телескопом «Хаббл», показаны взаимодействующие друг с другом галактики. Они известны как AM 1214-255. Эти галактики содержат активные галактические ядра, или AGN.

AGN – это необычайно яркая центральная область галактики. Чрезвычайная яркость вызвана тем, что материя вращается в сверхмассивной черной дыре в самом сердце галактики.

«Хаббл» наблюдал ближайшую к центру галактику в рамках обзора AGN с целью составления набора данных о близлежащих AGN, которые будут использоваться в качестве ресурса для астрономов, изучающих их физику, черные дыры, структуру родительских галактик и многое другое.

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Запущенный на орбиту Земли 24 апреля 1990 года, «Хаббл» стал первым крупным оптическим телескопом за пределами нашей планеты. На сегодняшний день телескоп провел более 1,4 миллиона наблюдений. По прогнозам ученых, «Хаббл» должен был прослужить не более десяти лет. Но прошло уже больше 30, а он продолжает нас удивлять. Наблюдения телескопа помогли астрономам ответить на важнейшие вопросы: сколько лет нашей Вселенной и существуют ли чёрные дыры.