«Хаббл» запечатлел процесс столкновения двух галактик

Нашей Галактике предстоит пройти тот же путь.

На новом зрелищном снимке телескопа «Хаббл» изображен объект Arp 122, который состоит из двух галактик – NGC 6040, искривленной спиральной галактики под наклоном, и LEDA 59642, круглой спиральной галактики.

Это драматическое космическое столкновение происходит примерно в 570 миллионах световых лет от Земли.

Галактические столкновения и слияния – это чрезвычайно захватывающие события, но протекают они очень медленно. Например, Млечный Путь однажды столкнется со своим ближайшим галактическим соседом – галактикой Андромеды, но произойдет это только через четыре миллиарда лет.

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Галактики состоят из звезд и их планетных систем, космической пыли и межзвездного газа. Поэтому при галактических столкновениях все эти компоненты могут испытывать огромные изменения в действующих на них гравитационных силах.

Со временем это полностью меняет структуру двух (или более) сталкивающихся галактик, а иногда в конечном итоге приводит к образованию единой слившейся галактики. Считается, что галактики, возникшие в результате слияния, имеют правильную или эллиптическую структуру, поскольку процесс слияния разрушает более сложные структуры (например, наблюдаемые в спиральных галактиках). Было бы интересно узнать, как будет выглядеть Arp 122 после завершения этого столкновения, но нам вряд ли удастся на это взглянуть – произойдет это, мягко говоря, нескоро.