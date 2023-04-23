«Хабблу» исполняется 33 года. Вот космический снимок, который выложили к его дню рождения

Когда-то в подобном хаотичном водовороте образовалась наша Солнечная система.

Астрономы празднуют 33-ю годовщину запуска космического телескопа «Хаббл»: в честь этого они сделали с помощью телескопа фотографию соседней «звёздной колыбели», области звездообразования NGC 1333. Туманность находится в молекулярном облаке Персея примерно в 960 световых годах от нас.

Красочное изображение «Хаббла» показывает своеобразный котёл, в котором бурлят светящийся газ и черная как смоль космическая пыль. Всё это взбалтывается и разносится несколькими сотнями новообразованных звезд. Но «Хаббл» лишь приоткрывает завесу, потому что большая часть горячей бури, порождающей звезды, скрыта за тёмными облаками мелкой пыли.

Чтобы сделать это изображение, «Хаббл» всмотрелся сквозь завесу пыли на краю гигантского облака холодного молекулярного водорода – сырья для созидания новых звезд и планет. Изображение лишний раз демонстрирует, что звездообразование – беспорядочный процесс в нашей буйной Вселенной.

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Свирепые звездные ветры, вероятно, от ярко-голубой звезды в верхней части изображения, дуют сквозь завесу пыли. Мелкая пыль рассеивает звездный свет в голубых длинах волн. Еще одна яркая сверхгорячая звезда сияет сквозь нити затемняющей пыли, напоминая Солнце, сияющее сквозь разбросанные облака. Диагональная цепочка более тусклых сопутствующих звезд выглядит красноватой, потому что пыль фильтрует звездный свет, пропуская больше красного света.

В тёмной части изображения «Хаббл» запечатлел красноватое свечение ионизированного водорода. Оно вызвано тонкими струями, вылетающими из формирующихся звезд за пределами поля зрения телескопа. Эти звезды окружены околозвездными дисками, из которых со временем могут образоваться планетарные системы, и мощными магнитными полями, которые направляют два параллельных луча горячего газа вглубь космоса, словно двойной световой меч из фантастических фильмов.

Примерно так выглядела наша Солнечная система, когда наше Солнце и планеты формировались внутри такого же пылевого молекулярного облака 4,6 миллиарда лет назад.

Космический телескоп имени Эдвина Хаббла был выведен на орбиту вокруг Земли 25 апреля 1990 года астронавтами NASA на борту космического корабля Discovery. На сегодняшний день легендарный телескоп провел около 1,6 миллиона наблюдений почти 52 000 космических объектов. Эта сокровищница знаний о Вселенной хранится для публичного доступа в Архиве Микульского для космических телескопов в Научном институте космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд.