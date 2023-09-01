Хакеры отключили два самых современных телескопа в мире

Пока неясно, кто автор этих кибератак.
Национальная исследовательская лаборатория оптической и инфракрасной астрономии Национального научного фонда (NOIRLab), сообщила, что инциденты с кибербезопасностью, произошедший 1 августа, вынудили лабораторию временно приостановить работу Северного телескопа «Джемини» на Гавайях и Южного телескопа «Джемини» в Чили. Пострадали и другие, меньшие телескопы на Серро Тололо в Чили.
«Наши сотрудники работают с экспертами по кибербезопасности, чтобы как можно скорее вернуть к работе пострадавшие телескопы», – говорится в заявлении NOIRLab.
Пока неясно, какова была природа кибератак и откуда они были: расследование все еще продолжается.
Кибератаки на объекты NOIRLab произошли всего за несколько дней до того, как Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) выпустил бюллетень, информирующий американские космические компании и исследовательские организации об угрозе кибератак и шпионажа.
Это не первый случай, когда астрономические обсерватории становятся объектом кибератак. В октябре 2022 года хакеры нарушили работу Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA) в Чили, а NASA уже много лет является жертвой кибератак. В 2021 году агентство пострадало от всемирной атаки SolarWinds, которую руководство NASA назвало «большим сигналом тревоги» для кибербезопасности.
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