авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023
Премия Russian Traveler Awards 2023

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Хакеры отключили два самых современных телескопа в мире

Фото: Institute of Physics in Opava

Телескоп Gemini North, расположенный на острове Маунакеа на Гавайях

Пока неясно, кто автор этих кибератак.

Национальная исследовательская лаборатория оптической и инфракрасной астрономии Национального научного фонда (NOIRLab), сообщила, что инциденты с кибербезопасностью, произошедший 1 августа, вынудили лабораторию временно приостановить работу Северного телескопа «Джемини» на Гавайях и Южного телескопа «Джемини» в Чили. Пострадали и другие, меньшие телескопы на Серро Тололо в Чили.

«Наши сотрудники работают с экспертами по кибербезопасности, чтобы как можно скорее вернуть к работе пострадавшие телескопы», – говорится в заявлении NOIRLab.

Пока неясно, какова была природа кибератак и откуда они были: расследование все еще продолжается.

Кибератаки на объекты NOIRLab произошли всего за несколько дней до того, как Национальный центр контрразведки и безопасности США (NCSC) выпустил бюллетень, информирующий американские космические компании и исследовательские организации об угрозе кибератак и шпионажа.

Это не первый случай, когда астрономические обсерватории становятся объектом кибератак. В октябре 2022 года хакеры нарушили работу Большой миллиметровой/субмиллиметровой решетки Атакамы (ALMA) в Чили, а NASA уже много лет является жертвой кибератак. В 2021 году агентство пострадало от всемирной атаки SolarWinds, которую руководство NASA назвало «большим сигналом тревоги» для кибербезопасности.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023