Индийский луноход сфотографировал свой посадочный модуль возле южного полюса Луны

Модуль «Викрам» впервые запечатлен на спутнике Земли.

Индийский луноход «Прагьян» впервые сфотографировал свой посадочный модуль «Викрам» на поверхности спутника Земли.

Фотографию сделала навигационная камера на борту лунохода. «Навигационные камеры для миссии «Чандраян-3» разработаны лабораторией электрооптических систем (LEOS)», – говорится в сообщении Индийской организации космических исследований (ISRO).

«Чандраян-3» сейчас находится в середине запланированного срока службы. Ожидается, что ни марсоход, ни посадочный модуль не переживут предстоящую двухнедельную лунную ночь. Батареи транспортных средств, работающие на солнечном свете, недостаточно мощны, чтобы поддерживать работоспособность их систем.

Несмотря на это, миссию можно считать успешной. Это первый раз, когда индийский зонд смог высадиться на Луне. Более того, это первая в мире успешная высадка в южном полярном регионе нашего спутника. Ранее только США, СССР и Китай сумели разместить свои космические корабли на поверхности Луны с помощью управляемого спуска.

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Ранее благодаря миссии «Чандраян-3» выяснилось, что поверхность Луны намного горячее, чем мы думали.

Миссия «Чандраян-3» оснащена семью полезными инструментами-дополнениями: четыре на посадочном модуле «Викрам», два на луноходе «Прагьян» и один – двигательный модуль. Они предназначены для проведения различных научных экспериментов. Помимо ChaSTE, изучающего лунный грунт, у «Викрама» есть система RAMBHA (для изучения ионов и электронов), ILSA (для изучения сейсмичности) и LRA (для изучения динамики лунной системы).

Российская станция «Луна-25», запущенная ранее в этом месяце, потерпела крушение на пару дней раньше, 19 августа – по предварительным данным, это произошло из-за того, что ее двигательная установка при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала дольше: 127 секунд вместо 84.