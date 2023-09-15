Индийский луноход заснул и может никогда не проснуться

Если он возобновит работу, это будет приятным сюрпризом.

23 августа индийская миссия «Чандраян-3» доставила на поверхность Луны спускаемый аппарат «Викрам» и луноход «Прагьян». Через две недели Индийская организация космических исследований (ISRO) в плановом порядке перевела «Прагьян» в спящий режим, поскольку для его полноценной работы на Луне не хватает солнечного света.

Мы уже не считаем миссии роверов чем-то уникальным – всё благодаря марсоходам NASA. Но они оснащены электростанциями MMRTG (многоцелевой радиоизотопный термоэлектрический генератор), которые работают годами. А ещё они очень дороги, тогда как миссия «Чандраян-3» обошлась Индии «всего» в 75 миллионов долларов. При этом «Прагьян» полагается на одну только солнечную энергию, но теперь в месте его дислокации наступила лунная ночь.

«Прагьян» передал все данные своей короткой миссии и сейчас находится в спящем режиме. Температура на поверхности Луны в это время упадет до -120 °С, а электроника аппарата не рассчитана на работу в таких условиях. Но аккумулятор заряжен, а приемник все еще включен. Есть некоторая надежда, что луноход можно будет разбудить, когда ночь пройдет, и что он сможет продолжить свою миссию 22 сентября.

Инженерные цели миссии при этом выполнены: совершено безопасное прилунение, продемонстрирована способность аппарата передвигаться по Луне. Что касается научных задач, то здесь целью было обнаружить водяной лед и охарактеризовать состав лунного реголита. Для этого луноход оборудован спектрометром и спектроскопом. Его измерения также внесут свой вклад в наше понимание лунных воздействий и эволюции лунной атмосферы.

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В ISRO уже опубликовали некоторые данные, собранные в ходе миссии. Измерения температуры, проведенные посадочным модулем, показали выраженную разницу между температурой чуть выше и чуть ниже поверхности Луны. Температура поверхности нашего спутника может достигать 60 °С (горячее, чем предполагалось), а в нескольких сантиметрах ниже поверхности опускалась до -10 °С.

Благодаря индийской миссии человечество впервые измерило температуру вблизи Южного полюса Луны, и это подтверждает то, что другие миссии обнаружили в других местах спутника. Верхний слой реголита действует как изолятор и плохо проводит тепло.

ISRO также планирует совместную миссию на Луну с Японией под названием Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX). LUPEX представит еще одну попытку успешно приземлить спускаемый аппарат к Южному полюсу Луны.