Индийский модуль «Чандраян-3» не ответил на сигнал с Земли. Возможно, больше никогда не ответит

Шансов на продолжение уникальной миссии все меньше.

22 сентября Индийская организация космических исследований (ISRO) предприняла попытки установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян», чтобы выяснить их состояние после двухнедельной морозной лунной ночи.

После нескольких попыток разбудить луноход и посадочный модуль инженеры до сих пор не получили ответа от первых в истории аппаратов, приземлившихся в южном полярном регионе Луны.

В ISRO заявили, что усилия по установлению контакта будут продолжаться, однако отметили, что шансы на пробуждение тают с каждым часом.

«Чандраян-3» приземлился недалеко от южного полюса Луны 23 августа, что сделало Индию четвертой страной в истории, совершившей посадку на Луну, после США, России и Китая.

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В последующие две недели «Прагьян» исследовал место посадки, передавая изображения на Землю, а «Викрам» провел ряд научных экспериментов, включая измерение температуры верхнего слоя лунного реголита. Зонд также проанализировал химический состав лунной пыли и обнаружил следы серы, которые могут указывать на прошлую вулканическую активность.

«Прагьян» перевели в режим сна 2 сентября, когда все его инструменты были выключены. Два дня спустя посадочный модуль «Викрам» последовал его примеру. Миссия выполнила свои основные задачи, но в ISRO надеялись, что два аппарата смогут пережить морозную лунную ночь.

ISRO также планирует совместную миссию на Луну с Японией под названием Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX). LUPEX осуществит еще одну попытку успешно приземлить спускаемый аппарат к Южному полюсу Луны.