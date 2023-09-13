Индийский модуль «Чандраян-3» уловил первые за много лет признаки лунотрясения

Но это еще предстоит подтвердить.

Прибор для определения лунной сейсмической активности (ILSA), прикрепленный к индийскому посадочному аппарату «Викрам», зафиксировал сейсмическую активность на поверхности Луны 26 августа. Если его наблюдения подтвердятся, лунное землетрясение предоставит ученым редкую возможность заглянуть в таинственные недра спутника Земли.

Впервые сейсмическую активность на Луне обнаружили в процессе лунных миссий «Аполлон» между 1969 и 1977 годами. Это доказало, что наш спутник имеет сложную геологическую структуру, а не однородную и каменистую, как у марсианских спутников Фобос и Деймос.

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В последние годы передовые инструменты анализа и компьютерные модели позволили ученым проанализировать данные, собранные тогда «Аполлоном» и другими миссиями. Они смогли построить более четкую картину загадочного внутреннего строения Луны. Так, исследование NASA 2011 года показало, что ядро Луны, как и ядро Земли, вероятно, состоит из жидкого железа.

В мае 2023 года исследователи использовали данные гравитационного поля, чтобы подтвердить эту гипотезу о железном ядре, а также предположили, что части расплавленной мантии Луны могут быть отделены от остальной части спутника, всплывая на поверхность в виде кусков железа и создавая лунотрясения.

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Сегодня внутренняя часть Луны сильно отличается от намагниченных недр Земли – она плотная, в основном замороженная и содержит лишь небольшую область внешнего ядра, жидкую и расплавленную. Ученые полагают, что недра Луны остыли довольно быстро и равномерно после ее образования около 4,5 миллиардов лет назад, а это означает, что у нее нет сильного магнитного поля.

Но как же тогда некоторые из камней возрастом три миллиарда лет, извлеченных во время миссий «Аполлон», могли выглядеть так, будто они были созданы внутри геомагнитного поля, достаточно мощного, чтобы соперничать с земным? Именно на подобные вопросы миссия «Чандраян-3» должна помочь ответить.