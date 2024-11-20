Индия решила создать орбитальную лунную станцию к 2040 году

Это позволит стране закрепиться за пределами околоземного пространства.

Индия намерена создать орбитальную космическую станцию на Луне к 2040 году, что позволит ей закрепить свое продолжительное присутствие за пределами околоземного пространства. Станция обеспечит поддержку пилотируемых полетов на Луну и станет ключевым научным центром. При успешном выполнении плана, завершение строительства станции может совпасть с высадкой индийских космонавтов на Луну, а также с основанием постоянной базы на ее поверхности к 2050 году.

Этот проект станет последним этапом индийской программы изучения Луны. Начальный этап предусматривает реализацию автоматизированных миссий с использованием собственных технологий, включая миссию «Чандраян-4» по забору образцов, которая запланирована на 2028 год. Основная цель миссии — собрать около трех килограммов образцов водного льда с южного полюса Луны и доставить их на Землю.

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) С. Соманатх заявил, что Индия стремится найти самый эффективный с экономической точки зрения способ возврата материалов с Луны. Следующий этап, начиная с 2030-х годов, подразумевает отправку людей на Луну с последующим возведением орбитальной станции. Станция послужит не только жилищем для космонавтов, но и площадкой для проведения научных исследований, а также базой для будущих космических миссий.

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