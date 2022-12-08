Ingenuity установил рекорд высоты полета на Марсе

Он поднялся на 14 метров над поверхностью Красной планеты.

С момента своего исторического первого полета в прошлом году вертолет NASA Ingenuity теперь взлетел до небывалых высот. Он установил новую планку для авиации на Красной планете (хоть и является пока единственным ее представителем). Во время своего полета Ingenuity поднялся на высоту 14 метров над поверхностью Марса. Предыдущий рекорд устройства составлял 12 метров.

Полет устройства, подобного Ingenuity, на Земле был бы ничем не примечательным событием, но условия полета на Красной планете делают каждую подобную «прогулку» выдающимся достижением науки и техники. Гравитация на Марсе в три раза слабее, чем на Земле, а плотность атмосферы составляет всего около одного процента от плотности на нашей планете.

Сложность задачи усугубляется тем фактом, что радиосигналы долго достигают Марса – более чем 12 минут. Это означает, что Ingenuity должен лететь без контроля со стороны человека.

Вертолет смог преодолеть эти трудности и совершить первый в истории полет на другой планете в апреле прошлого года, достигнув высоты в три метра. Тогда ему удалось зависнуть там в течение 30 секунд. Это достижение положило начало 30-дневной программе испытаний, которая включала его первый горизонтальный полет.

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Программа имела оглушительный успех, и вскоре исследователи NASA отправили вертолет Ingenuity в его новый дом в кратер Джезеро, где он помогает работе марсохода Perseverance. Ранее в этом году вертолет также посетил место крушения защитного аэродинамического снаряда и парашюта, которые благополучно доставили его и Perseverance на поверхность Красной планеты в начале 2021 года.

Новый рекордный полет в рамках испытаний по изменению позиционирования стал 35-м в ходе миссии на Марсе и длился 52 секунды. В общей сложности за время миссии вертолет преодолел около 7,4 километра и налетал почти 60 минут.

Ученые миссии Ingenuity недавно установили обновление программного обеспечения, которое дает вертолетику возможность лучше избегать опасностей при посадке и использовать цифровые карты высот при навигации. Это станет важной частью его миссии, поскольку он крайне полезен в качестве помощника-разведчика марсохода Perseverance, который ищет признаки жизни на Красной планете.