Вертолет взвился вверх на 20 метров.
16 сентября Ingenuity совершил свой 59-й полет на Марс, поднявшись при этом выше, чем когда-либо прежде. Аппарат пробыл в полете 142,6 секунды и взлетел на максимальную высоту в 20 метров, а затем успешно приземлился обратно на поверхность Красной планеты. Ранее Ingenuity не поднимался выше 18 метров.
Его рекорды дальности и продолжительности одиночного полета составляют 704 метра и 169,5 секунды, установленные в апреле 2022 года и августе 2021 года соответственно. Рейс 59 находился в режиме полного зависания. Согласно журналу полетов миссии, Ingenuity не преодолел горизонтального расстояния во время подъема.
Ingenuity приземлился вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года на дно кратера Джезеро, в котором когда-то располагались большое озеро и дельта реки. Perseverance ищет признаки древней марсианской жизни внутри Джезеро и собирает образцы, которые в будущем будут доставлены на Землю.
Ingenuity выступает в роли разведчика марсохода, помогая найти хорошие маршруты для путешествий и определяя многообещающие научные цели для исследования. Винтокрылый аппарат выполняет эту работу в рамках расширенной миссии. Его основная миссия заключалась в том, чтобы показать, что воздушные исследования Марса возможны, несмотря на практически полное отсутствие атмосферы на планете.
Читайте также
Ingenuity взлетел на рекордную высоту во время своего 59-го полета на Марсе
Астрономы обнаружили редкую галактику в «обертке» из космической ленты
Американский астронавт побил рекорд NASA по самому долгому космическому полету
Миллиардер слетал в космос, прихватив с собой останки вымерших людей. Учёные недовольны
Perseverance сделал пригодный для дыхания кислород на Марсе