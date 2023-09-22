Ingenuity взлетел на рекордную высоту во время своего 59-го полета на Марсе

Вертолет взвился вверх на 20 метров.

16 сентября Ingenuity совершил свой 59-й полет на Марс, поднявшись при этом выше, чем когда-либо прежде. Аппарат пробыл в полете 142,6 секунды и взлетел на максимальную высоту в 20 метров, а затем успешно приземлился обратно на поверхность Красной планеты. Ранее Ingenuity не поднимался выше 18 метров.

Его рекорды дальности и продолжительности одиночного полета составляют 704 метра и 169,5 секунды, установленные в апреле 2022 года и августе 2021 года соответственно. Рейс 59 находился в режиме полного зависания. Согласно журналу полетов миссии, Ingenuity не преодолел горизонтального расстояния во время подъема.

Ingenuity приземлился вместе с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года на дно кратера Джезеро, в котором когда-то располагались большое озеро и дельта реки. Perseverance ищет признаки древней марсианской жизни внутри Джезеро и собирает образцы, которые в будущем будут доставлены на Землю.

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