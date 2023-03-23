Ingenuity запечатлел красивый закат на Марсе

Это единственное кроме Земли место в Солнечной системе, где можно полюбоваться таким видом.

Давайте поговорим о закатах на других планетах. Например, на Меркурии закат длился бы невероятно долго, не говоря уже о том, что он вполне способен ослепить. На Венере созерцание заката невозможно из-за плотных облаков из серной кислоты, окутывающих планету. Облака также помешали бы вам любоваться закатом на Юпитере и Сатурне, не говоря уже о том, что они находятся очень далеко от Солнца и вряд ли бы там можно было увидеть что-то грандиозное.

Но есть Марс, где отважные марсоходы регулярно встречают рассветы и провожают закаты. Красная планета имеет достаточно разреженную атмосферу, благодаря которой лучи Солнца успешно достигают поверхности. Кроме того, скорость вращения Марса настолько близка к земной, что примерно каждые 24,5 часа там случается некое подобие знакомого всем из нас заката.

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Вертолет Ingenuity, запущенный вместе с марсоходом Perseverance и находящийся на Марсе уже почти два года, совершил более 45 полетов. 22 февраля 2023 года, в день своего 45-го полета, Ingenuity сделал снимок Солнца на фоне дюны на марсианском горизонте. Он использовал свою цветную камеру высокого разрешения, и на снимке Солнце выглядит почти белым, как в космосе.

Есть уже много других фотографий закатов на Марсе, и в каждой из них есть что-то особенное. Пока люди не отправятся на Красную планету самостоятельно, марсоходы будут единственными свидетелями этого явления, которые могут поделиться с нами фото и видео.