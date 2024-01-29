Ingenuity завершил историческую миссию на Марсе: он повредил лопасти

Прощай, маленький отважный вертолетик.

В 2021 году в NASA отправили на Марс небольшой вертолет Ingenuity вместе с миссией Perseverance. Тогда инженеры надеялись, что он сможет оторваться от поверхности Красной планеты и совершить хотя бы пять полётов в её разреженной атмосфере. Никто не давал гарантий, что вообще что-то получится. Но исторический эксперимент превзошел все возможные ожидания: Ingenuity не только выполнил основные задачи миссии, но совершил больше 70 полётов и присоединился к своему старшему брату Perseverance, делая снимки и облегчая его нелегкий маршрут по Марсу. Но все хорошее когда-то заканчивается.

72-й взлет Ingenuity над поверхностью Красной планеты оказался фатальным для вертолёта. Одна из его лопастей несущего винта получила непоправимые повреждения. Аппарат все еще снабжен энергией и поддерживает связь с Землей, но взлететь уже никогда не сможет.

«Историческое путешествие Ingenuity, первого вертолёта на другой планете, подошло к концу. Этот замечательный дрон взлетал выше и дальше, чем мы могли себе представить», – Билл Нельсон, администратор NASA.

Ingenuity приземлился в кратере Джезеро на Марсе рядом с марсоходом Perseverance в феврале 2021 года. Первоначально задуманный лишь для демонстрации технологий и первого в истории полёта на Марсе, маленький вертолет быстро превзошел все ожидания. Ingenuity не только доказал, что в истончённой атмосфере Марса можно летать (объем атмосферы Марса составляет около 1% от объема атмосферы Земли), но и полетел гораздо выше и дальше, чем предполагали инженеры.

Вскоре Ingenuity был перепрофилирован и стал воздушным разведчиком для Perseverance, который обследовал близлежащую местность и искал возможные цели для изучения. В течение трех лет вертолет совершил 72 полета, проведя в небе Марса около 129 минут.

Последний полет Ingenuity закончился драматично: 18 января он внезапно потерял связь с Perseverance и наземными диспетчерами NASA во время запланированного спуска с высоты около 12 метров. Аппарат находился всего в метре от поверхности планеты, когда внезапно потерял контакт, что привело к аварийной посадке.

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Хотя на следующий день инженеры миссии восстановили связь с вертолетом, данные показали, что по крайней мере одна из лопастей ротора Ingenuity была повреждена и не подлежала ремонту. Затянувшаяся миссия маленького вертолета завершилась.

Значение Ingenuity как первого воздухоплавательного инструмента на чужой планете уже вдохновило NASA на несколько последующих миссий, включая запланированное развертывание двух аналогичных вертолетов, которые однажды помогут извлечь образцы горных пород, собранные Perseverance на Марсе.

«Первый в истории марсианский вертолет оставит неизгладимый след в будущем освоения космоса. Ingenuity будет вдохновлять подобные миссии на Марсе и в других местах на десятилетия вперед», – сказал руководитель миссии Ingenuity Тедди Цанетос.