Инопланетный сигнал из космоса снова в центре внимания

В 1977 году радиотелескоп Университета штата Огайо (известный как «Большое Ухо») уловил необычный сигнал, исходящий из созвездия Стрельца. Для многих его расшифровка стала отправной точкой в поиске внеземного разума.

К сожалению, новая гипотеза относительно происхождения знаменитого «Wow!» сигнала не имеет никакого отношения к инопланетянам.

Профессор Абель Мендес из Университета Пуэрто-Рико и его коллеги исследовали данные радиотелескопом Аресибо, полученные до его полного коллапса в декабре 2020 года, схожие с теми, которые некогда регистрировало «Большое Ухо». К их большому удивлению, они поймали сразу несколько узкополосных сигналов похожих на «Wow!» – только менее интенсивных.

Мендес и его команда связали эти сигналы с межзвездными облаками атомарного холодного водорода, разбросанного по всей галактике. Но это не объясняет, почему тот самый сигнал 1977 года был настолько сильным, что заставил пораженного астронома Джерри Эймана нацарапать на полях ручкой «Wow!» рядом с его буквенной и цифровой расшифровкой.

Астрономы, интересующиеся поиском внеземного разума, долго считали, что сигнал является прямым подтверждением существования инопланетных цивилизацией, который мог быть отправлен, например, с перемещающегося корабля. Однако сам Эйман в этом уверен не был, но и рьяно эту идею не отрицал. Удивительным было то, что подобный мощный сигнал был зафиксирован только раз.

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Фрагмент оригинальной распечатки полученного сигнала с пометкой «Wow!» Фото: Wikimedia Commons

В новом исследовании Мендес и его коллеги пришли к выводу, что источником знаменитого сигнала были не инопланетяне, как хотелось бы считать искателям внеземной жизни, и не солнцеподобные звёзды, а всё же космическое водородное облако, излучающее свет подобно мощному лазеру. По их гипотезе, чтобы сигнал стал ещё более ярким по интенсивности – как это было почти пять десятков лет назад — рядом должен находиться мощный радиоисточник, например, магнитара — нейтронная звезда с сильнейшим магнитным полем. Рентгеновская вспышка от подобной звезды, ударившая в водородное облако, могла всколыхнуть атомы водорода, создавая необычный эффект, подобный лазеру, побуждая атомы излучать свет на одной и той же длине волны.

Явление необычное и ранее в космосе не наблюдавшееся, но не то чтобы совсем нереальное, считают исследователи. Именно подобный сигнал и могло поймать «Большое Ухо» в 1977 году, когда все три составляющих этого явления – и магнетара, и холодное облако водорода и сам телескоп — выстроились в один ряд. Редкость подобного выстраивания объясняет почему произодешдшее удалось зафиксировать лишь однажды.

Учёным предстоит ещё попотеть, прежде чем дополнить свою гипотезу новыми данными и убедить весь мир в реалистичности своего предположения. Предполагается, что особенно им будет непросто добиться расположения сторонников теории инопланетного разума.