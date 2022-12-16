InSight зафиксировал самое сильное марсотрясение за всю историю наблюдений

Вероятно, это событие станет лебединой песней посадочного модуля.

Посадочный модуль InSight зафиксировал самое сильное и продолжительное марсотрясение на Красной планете. Оно было в пять раз мощнее, чем любое другое в истории наблюдений за Марсом, и высвободило столько же энергии, сколько все остальные вместе взятые.

Рекордное марсотрясение, получившее обозначение S1222a, произошло 4 мая 2022 года с магнитудой 4,7. Это не так много по сравнению с нашими землетрясениями, но для гораздо менее сейсмически активного Марса – довольно мощно. Мы уже писали об этом, но теперь появились новые подробности.

«Энергия, высвобождаемая одним этим марсотрясением, эквивалентна совокупной энергии всех других марсотрясений, которые мы видели до сих пор, и, хотя оно произошло на расстоянии более 2000 км от посадочного модуля, волны, зарегистрированные InSight, были настолько велики, что наш сейсмометр едва их выдержал», – Джон Клинтон, сотрудник миссии InSight.

Мощное марсотрясение имеет несколько других примечательных особенностей: S1222a длилось не менее четырех часов (что более чем в два раза превышает продолжительность предыдущего самого продолжительного марсотрясения)

оно стало первым зарегистрированным случаем, когда сейсмические волны прокатились по всей поверхности Марса

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Хотя обнаружено, что большинство марсотрясений испускают либо высокочастотные, либо низкочастотные поверхностные волны, это был первый случай, когда оба типа были обнаружены одновременно.

Волны от марсотрясения движутся глубже под поверхностью планеты, и анализ скорости, с которой они движутся, может выявить состав планеты. Когда ученые изучали эти более глубокие волны от S1222a, они обнаружили, что марсианская кора, по-видимому, состоит из слоев разных материалов.

«Эта информация о скорости волны связана с деформациями внутри коры. Чередование вулканических пород и осадочных слоев, которые отложились давным-давно, или очень сильное воздействие, такое как метеорит, скорее всего, объясняют наблюдаемые нами измерения сейсмических волн», – Кэролайн Бегейн, соавтор исследования.

S1222a, вероятно, останется самым сильным марсотрясением, которое InSight когда-либо обнаруживал. Посадочный модуль может окончательно разрядиться в любой момент: его солнечные панели покрылись пылью за несколько произошедших на планете песчаных бурь.

InSight был запущен 5 мая при помощи ракеты-носителя Atlas V 401. Сначала станция была выведена на орбиту вокруг Земли, а затем, после включения двигателей, вышла на траекторию полета к Марсу. 26 ноября 2018 года InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса на равнину Элизий и передал первое изображение.

Первое марсотрясение, зафиксированное посадочным модулем, произошло в апреле 2019 года. За следующие полгода сейсмометр SEIS зафиксировал более 100 событий, 21 из которых – возможные марсотрясения.