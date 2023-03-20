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№ 5

Март/2023

Russian Traveler 01/2023
Мартовский фототурнир: Голосование началось!
Мартовский фототурнир: Голосование началось!

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На обратной стороне Солнца произошло сильнейшее извержение

Фото: NASA

В последние недели наша звезда выглядит очень беспокойной.

12 марта на Солнце случился значительный выброс корональной массы. Материал был выброшен со скоростью 2127 километров в секунду. И несмотря на то, что выброс произошел на обратной к Земле стороне нашей звезды, это событие сказалось даже на нашей планете.

В настоящее время Солнце приближается к 11-летнему пику своей активности. В этот период наше светило извергает мощные вспышки с выбросами корональной массы, которые отражаются на Земле. 

За несколько дней до недавнего события особенно активная область солнечных пятен вращалась вокруг дальней стороны Солнца. Перед исчезновением 4 марта область под названием AR3234 излучала (в порядке возрастания мощности) 49 вспышек класса С, 12 вспышек класса М и одну вспышку класса Х – самое мощное извержение, на которое способно Солнце.

Неизвестно, была ли область AR3234 ответственна за последнюю вспышку, но ученые определенно хотят узнать об этом больше.  Для этого они изучат данные солнечного зонда Parker, гелиосферной обсерватории SOHO, Обсерватории солнечной динамики (SDO), а также аппарата Solar Orbiter Европейской южной обсерватории.

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