К нам летит комета, которую последний раз видели неандертальцы 50 тысяч лет назад

Это первая комета с 2020 года, которую можно будет наблюдать невооруженным взглядом.

Комета, которую не видели с тех пор, как неандертальцы жили по Земле, собирается показаться в небе над планетой. Недавно астрономы поделились первым её хорошим изображением.

Комета под названием C/2022 E3 (ZTF) совершает оборот вокруг Солнца каждые 50 000 лет. Она должна максимально приблизиться к нашей планете 1 февраля 2023 года.

Е3 была замечена в марте, но недавно ученые сделали первую детальную фотографию, на которой видно более яркую зеленоватую кому и желтоватый пылевой хвост. Хотя пока комета слишком тусклая, чтобы увидеть ее без телескопа, скоро ее можно будет увидеть невооруженным глазом, когда она приблизится к нам на расстояние около 41,8 миллиона километров.

В начале марта астрономы обнаружили комету C/2022 E3 (ZTF) с помощью широкоугольной обзорной камеры в Zwicky Transient Facility. С тех пор долгопериодическая комета значительно посветлела и теперь пролетает над северным созвездием Северной Короны.

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Комета в настоящее время находится на расстоянии 188 миллионов километров от Земли и должна достичь перигелия (максимального сближения с Солнцем) 1 января, совершить виток и максимально приблизиться к нашей планете.

E3 станет первой кометой, видимой невооруженным глазом (ярче 6 звездной величины) после кометы NEOWISE в июле 2020 года. Это должно произойти к 26 января, а максимальной яркости комета достигнет 1 февраля.

Эта комета – не единственное космическое зрелище, запланированное на 2023 год, поскольку год начнется с ежегодного метеорного потока Квадрантиды и завершится впечатляющим метеорным потоком Геминиды в декабре.