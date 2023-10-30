К Земле приближается «дьявольская комета» с рогами

Это происходит впервые за десятилетия.

Известная ученым как 12P/Pons-Brooks, эта комета последний раз появлялась в небе над Землей более 70 лет назад. Астрономы подсчитали, что ядро кометы имеет диаметр около 19,4 км – примерно в два раза больше горы Эверест.

По словам астрономов, наибольшей яркости комета достигнет весной следующего года. При максимальном приближении она будет находится на расстоянии примерно полутора астрономических единиц от Земли.

«Возможно, она будет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным взглядом или в бинокль. Но не потому, что она будет очень близко, а потому, что эта комета сама по себе очень яркая», – Тедди Карета, сотрудник обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе.

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Действительно, комета яркая и весьма необычная. Ее «рога» представляют собой хвосты газа и пыли, образовавшиеся в результате странной серии взрывных вспышек, суть которых ученые до сих пор не до конца понимают. В этом году было зафиксировано два таких всплеска: сначала в июле, затем в начале октября.

По словам Кареты, во время таких «взрывов» кометы становятся гораздо более активными, выбрасывая тонны газа и пыли за короткий период времени. Когда это происходит, «комета очень быстро становится гораздо ярче, а затем как бы тускнеет до прежнего уровня», – добавляет он.

Эти вспышки были особенно интересны из-за их частоты и места, где они происходили. Одна из теорий состоит в том, что кометы содержат формы льда, которые при первом воздействии солнечного тепла вызывают взрывы летучих веществ. Но такие взрывы обычно наблюдались ближе к Солнцу, и нечасто. Комета Понса-Брукса, напротив, «взрывается» относительно часто и, как это ни странно, это происходит далеко от Солнца.

Ожидается, что комета достигнет максимальной яркости в середине апреля 2024 года, продолжая свой 71,2-летний путь вокруг Солнца.