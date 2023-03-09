К Земле приближается комета, которая обещает быть очень яркой

Астрономы предполагают, что она будет одним из самых ярких объектов в ночном небе.
9 января 2023 года обсерватория Purple Mountain в Китае обнаружила комету, которая затем пропала с радаров. Однако 22 февраля 2023 года телескоп Asteroid Terrestrial Terrestrial Impact System (ATLAS) в Южной Африке вновь обнаружил этот объект. Комету назвали C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Астрономы подсчитали, что она достигнет перигелия, то есть максимально сблизится с Солнцем, в сентябре 2024 года, а максимальное сближение с Землей ожидается месяцем позже.
В этот момент, по оценкам исследователей, ее яркость достигнет около 0,7 звездной величины, что сделает ее ярче самых заметных звезд на небосклоне.
На момент открытия комета находилась в 7,3 астрономических единицах (а.е.) от Солнца и сияла довольно тускло: со звездной величиной 18. По состоянию на март 2023 года небесный гость находится между орбитами Сатурна и Юпитера. Хотя некоторые подробности и даты могут немного измениться, сейчас данные позволяют установить, что максимальное сближение кометы с Землей должно произойти 13 октября 2024 года.
Предварительный анализ её траектории предполагает, что комета совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 80 660 лет.
Удивительной особенностью кометы является ее молниеносная скорость: 290 664 км/ч или 80,74 км в секунду относительно Земли.
Астрофотографы-любители в Северном полушарии смогут получить хорошие снимки приближающейся кометы уже в июне 2024 года, когда она появится на фоне созвездия Девы. Комета затеряется в солнечном свете в августе 2024 года, но затем снова появится в небе в сентябре. В этот момент она будет находиться ближе к Солнцу, чем Венера. Однако такая близость к нашей звезде сопряжена с известным риском, и есть вероятность, что комета не переживет такого сближения.
Несмотря на неопределенность, это захватывающая перспектива для астрономов, и мы, вероятно, узнаем гораздо больше о C/2023 A3 в ближайшие месяцы.