И речь идёт не о C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS), которая уже стала предметом одержимости для многих звёздных наблюдателей.

Новая околосолнечная комета C/2024 S1 была обнаружена совсем недавно – 27 сентября 2024 года – с помощью рефлекторного телескопа на Гавайях.

25 октября C/2024 S1 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние (131,6 миллионов километров) и её можно будет наблюдать на ночном небе даже без телескопов – хотя всё-таки лучше прибегнуть к их помощи или хотя бы использовать бинокль. Астрономы предсказывают, что на пике своей яркости — между 24 октября и 28 октября — комета будет даже более заметна на небосклоне, чем Венера. Лучше всего её будет видно в Южном полушарии прямо перед восходом Солнца.

Кстати, вокруг кометы присутствует редкое зеленоватое свечение, которое порождается молекулами диуглерода – частицами, образованными двумя атомами углерода.

Наблюдение за C/2024 S1 из Австралии Фото: Dominique Dierick / Flickr

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Сначала комету прозвали «A11bP7I», но вскоре ей присвоили более официальное название – C/2024 S1. Комету отнесли к семейству Крейца – считается, что эти небесные тела когда-то были частью некой большей кометы, разрушившейся несколько сотен лет назад. Об орбите C/2024 S1 пока известно мало, но есть вероятность, что она пришла к нам из гипотетического Облака Оорта и к Солнцу не приближалась уже довольно давно.

Однако 28 октября у C/2024 S1 есть все шансы оказаться от Солнца на расстоянии 1,2 млн км – в масштабах нашей звезды это довольно мало, поэтому астрофизики предрекают, что бедная комета такое сближение может просто не пережить.

В случае, если C/2024 S1 повезёт вернуться с этого рандеву в целости и сохранности, жители Северного полушария тоже смогут наблюдать её 29 и 31 октября, правда, в чуть менее ярком обличии.

Титул же самой яркой кометы этого года уже получила Цзыцзиньшань-ATLAS (C/2023 A3) – уже 12 октября она окажется в максимальной близости от Земли.