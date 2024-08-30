К Земле прямо сейчас летят миллионы астероидов

В 2022 году, космический корабль НАСА намерено врезался в астероид Диморфос в попытке понять насколько человечество способно справляться с потенциальными угрозами в виде космических камней.

Миллионы крошечных космических фрагментов могут упасть на Землю в течение следующих десятилетий после столкновения околоземного астероида Диморфос с кораблём НАСА, предрекают астрономы.

Два года назад космическое агентство столкнуло аппарат Double Asteroid Redirection Test (DART) с Диморфосом – спутником другого околоземного астероида Дидим — на скорости 24 000 км/ч.

Последнее изображение астероида Диморфоса, полученное DART за две секунды до столкновения. Фото: NASA's Marshall Space Flight Center

В НАСА ничего не имели против этого конкретного астероида – просто там хотели проверить, сможет ли человечество справиться с угрозой в виде потенциально опасных камней в случае их сближения с Землей, Диморфос же просто был удобной целью. В американском космическом агентстве результатами миссии остались довольны — траектория Диморфоса была изменена, не говоря уже о его форме и размере, а значит в случае чего метод «кинетического удара» станет верной защитой для землян от опасных космических камней.

Реклама

Разумеется, таран не прошёл бесследно – в космос был выброшен целый шлейф из фрагментов, включая несколько мощных валунов. Исследователи обещали, что самые крупные осколки никогда не достигнут Земли (столкновение происходило на расстоянии 11 миллионов километров от нашей планеты), но могут врезаться в Марс.

В новом исследовании, которое сейчас готовится к публикации в журнале The Planetary Science Journal, астрономы ещё раз проанализировали инцидент и предсказали, что многие из 3 миллионов образовавшихся осколков достигнут и Марса, и Земли, а заодно ещё и Луны. Скорее всего, они будут слишком крошечными чтобы причинить землянам какой-либо вред (по оценкам их размер будет варьироваться между 30 микрометрами и 10 сантиметрами), да и до поверхности нашей планеты они вряд ли долетят – сгорят в атмосфере.

«Если эти выброшенные фрагменты Диморфоса достигнут Земли, они не будут представлять никакой опасности», – обещает ведущий автор исследования Элой Пенья-Асенсио, аэрокосмический инженер и астрофизик из Политехнического института Милана в Италии.

«Их небольшой размер и высокая скорость заставят их распасться в атмосфере, создав прекрасную светящуюся полосу в небе».

Самые маленькие, уже летящие к нам на скорости примерно 5400 км/ч, могут достигнуть Земли уже в течение семи лет, считают исследователи. А вот камни побольше, прибудут ещё позже – в течение последующих 30 лет. Именно от них и ожидается красивое световое шоу — этот метеорный дождь может стать первым в истории, который создали сами земляне. Во всём этом разумеется есть некая неопределенность — но на случай если это действительно произойдет, астрономы даже уже заранее придумали имя этому метеорному потоку — «Диморфиды» — по аналогии с другими знаменитыми дождями из камней.