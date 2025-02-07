Как будет выглядеть гибель Вселенной?

В фокусе исследователей – теория о «ложном вакууме».

Группа международных исследователей использовала квантовый симулятор, чтобы смоделировать возможную гибель Вселенной. С помощью компьютерного моделирования исследователи решили понаблюдать за процессом распада ложного вакуума.

Что за ложный вакуум? Гипотеза ложного вакуума появилась около полувека назад и гласит, что наша Вселенная только кажется стабильной и предсказуемой. На самом деле даже в физическом вакууме на просторах нашей Вселенной постоянно происходят квантовые процессы, а значит, априори поддерживается определенный уровень энергии. Такое состояние Вселенной не может считаться «истинным вакуумом». Но теория предполагает, что в какой-то момент Вселенная всё-таки к этому состоянию придёт (или уже идёт), и тогда изменится вся её структура. Проще говоря, она исчезнет в том виде, в каком мы её знаем (вместе с нами, разумеется).

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Ученые захотели проверить, насколько это предположение имеет смысл, и изучили поведение похожих на капельки воды пузырьков в условиях ложного вакуума. Они смоделировали переход от ложного вакуума к истинному. Это позволило исследователям изучить процесс перехода к истинному вакууму: по их словам, он напоминал «американские горки» и оказался гораздо сложнее, чем они предполагали ранее.

Может ли такое произойти во Вселенной в любой момент или, возможно, уже происходит? Сделать точный прогноз вряд ли получится, но даже если подобному суждено случиться, переход из одного состояния в другое скорее всего растянется на миллионы лет. На данный момент ученые предполагают, что схожие процессы уже происходили в момент формирования Вселенной и после Большого взрыва.