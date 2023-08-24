Как будет выглядеть Солнце после смерти? Показывает «Уэбб»

NASA поделилось изображением эффектной туманности Кольцо.

На впечатляющем снимке выше запечатлены последние этапы жизни далекой звезды. Она наглядно иллюстрирует, что произойдет с нашим Солнцем примерно через пять миллиардов лет (так что выдыхаем, время пока есть).

Снимок сделан космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Он во всех подробностях раскрывает не виденные ранее особенности туманности Кольцо. Этот завораживающий объект, также известный как Мессье 57, находится на расстоянии около 2600 световых лет от Земли. Туманность стала порождением умирающей звезды, которая сбросила оболочку и выбросила свои внешние слои в космос.

Аналогичное изображение, полученное «Уэббом», было опубликовано ранее в этом месяце, но новое изображение, сделанное другой камерой, выявило невиданные ранее детали во внешних областях кольца. Фото: NASA

«Поразительное изображение, полученное с помощью MIRI Джеймса Уэбба, раскрывает новые детали, которые мы не могли наблюдать с помощью NIRCam – в частности, дуги за пределами главного кольца. Они образовались в фазе красного гиганта центральной звезды, прежде чем она сбросила большую часть своего материала, чтобы стать горячим белым карликом», – Майк Барлоу, ведущий научный сотрудник проекта «Кольцевая туманность» JWST.

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Главное кольцо туманности состоит из 20 000 сгустков плотного молекулярного газообразного водорода, масса каждого из которых примерно равна массе Земли. Но сразу за этим внешним краем основного кольца изображение «Уэбба» MIRI (Mid-InfraRed Instrument) впервые показало, что существует ещё и около 10 концентрических дуг. Астрономы говорят, что они должны были образовываться каждые 280 лет или около того.

Считается, что дуги образовались в результате взаимодействия умирающего красного гиганта с маломассивной звездой-компаньоном, расположенной на том же расстоянии от него, что и Плутон от нашего Солнца. Проходя рядом, она могла вызывать усиленный выброс материала умирающей звезды.

Анализируя различные изображения туманности Кольцо, исследователи надеются лучше понять сложные процессы, лежащие в основе формирования и эволюции подобных ей объектов.

Через пять миллиардов лет наше Солнце повторит путь этой туманности: оно тоже превратится в красного гиганта, более чем в 100 раз превышающего его нынешний размер. В конце концов оно будет выбрасывать газ и пыль, чтобы создать «оболочку», составляющую половину его массы. Ядро станет крошечной белой карликовой звездой, которая будет сиять ещё тысячи лет, освещая созданную оболочку – получится кольцеобразная планетарная туманность, подобная этому Кольцу.