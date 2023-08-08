Как долго человек протянет в космосе без скафандра?

Ответ очевиден: не слишком долго. Но давайте разберемся подробнее.

Скафандры позволяют космонавтам на короткое время выходить за пределы космического корабля: они обеспечивают им возможность дышать, необходимое (привычное) давление и физическую защиту – в общем, все самое важное для выживания. Но что случится, если человек попадет в открытый космос без спасительной оболочки в виде скафандра? Если коротко: протянет он не очень долго.

«Очень быстро, в течение 10–15 секунд, вы потеряете сознание из-за нехватки кислорода. Кислород в вашем теле начнет расширяться и разрывать ваши легкие – и это вызовет кипение вашей крови. Сразу же начнется эмболия – закупорка просветов сосудов тромбами», – Стефан де Мей, специалист из Европейского космического агентства.

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С аналогичной опасностью сталкиваются и дайверы, когда давление воды резко снижается по мере подъема с глубины. Прежде чем выйти в открытый космос незащищенным, вам нужно максимально «опорожнить» легкие. Полное отсутствие давления также вызовет другие смертельные проблемы.

Телесные жидкости, такие как слюна и слезы, начнут кипеть. Человеческое тело расширится, но кожа будет достаточно эластичной, чтобы справиться с изменением давления, сказал де Мей, добавив, что ужасающие кадры взрывающихся в открытом космосе людей, которые можно увидеть в кино, не очень точно отражают происходящее на самом деле.

В лучшем случае у вас будет несколько секунд, прежде чем кислород в вашей крови будет израсходован, и вы потеряете сознание. Поскольку в этой ситуации уже мало что можно сделать, смерть мозга наступит в течение нескольких минут, если только вас не спасут и не вернут в безопасную, герметичную, богатую кислородом среду космического корабля и не реанимируют, заключает Де Мей.