Как хоронить человека в космосе? Инструкция от NASA

Существуют специальные протоколы, объясняющие, что нужно делать, если космонавт умер.

С тех пор, как чуть более 60 лет назад началось исследование космоса человеком, погибло 20 человек: 14 астронавтов во время трагедий, который случились с космическими челноками NASA с 1986 по 2003 годы, еще трое космонавтов во время полета советского «Союза-11» в 1971 году и трое астронавтов во время пожара на стартовой площадке «Аполлона-1» в 1967 году.

Учитывая, насколько сложной задачей является полет человека в космос, можно даже удивиться, что за столько лет погибло всего два десятка людей. Но есть опасения, что их количество увеличится: NASA планирует отправить экипаж на Луну в 2025 году и астронавтов на Марс в следующем десятилетии.

Коммерческие космические полеты постепенно становятся обычным делом. По мере того, как космические путешествия становятся все более распространенными, растет и вероятность того, что кто-то может умереть по пути. На ум приходит циничный, но важный вопрос: если кто-то умирает в космосе – что будет с телом погибшего?

Вот, какие действия предполагаются на сегодня в таком экстренном случае: если кто-то умрет во время полета на низкой околоземной орбите, например, на борту Международной космической станции, экипаж должен вернуть тело на Землю в капсуле уже в течение нескольких часов.

Если бы это произошло на Луне, экипаж мог бы вернуться домой с телом только через несколько дней. У NASA уже есть подробные протоколы для таких событий. Из-за такого поспешного возвращения вполне вероятно, что сохранение тела не будет главной заботой, вместо этого приоритетом № 1 будет обеспечение того, чтобы оставшийся экипаж благополучно вернулся на Землю.

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Но все будет иначе, если астронавт погибнет во время полета на Марс. В этом случае экипаж, вероятно, не сможет развернуться обратно к Земле. Вместо этого тело, скорее всего, вернется на Землю вместе с командой в конце миссии, что произойдет через пару лет. Тем временем экипаж, предположительно, будет сохранять тело в отдельной камере или специальном мешке для трупов. Постоянная температура и влажность внутри космического корабля теоретически помогут сохранить тело.

Есть еще много неизвестных переменных в этом вопросе. Вопрос не только в том, что делать с телом. Чтобы по-настоящему колонизировать другие миры – будь то Луна, Марс или экзопланета за пределами Солнечной системы – этот траурный сценарий потребует дополнительного планирования и протоколов.