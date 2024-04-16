Как измеряют расстояние в космосе

Астрономы с завидной регулярностью открывают звезды, планеты и даже целые звездные системы. Но как они узнают, на каком расстоянии эти космические тела находятся друг от друга и от самой Земли?

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Для близко расположенных объектов используется метод тригонометрического параллакса. Смысл его довольно прост. Если вытянуть вперед руку с оттопыренным большим пальцем и закрыть сначала один глаз, а потом - другой, возникнет ощущение, что палец меняет положение, а объекты на фоне остаются неподвижными.



Со звездами происходит то же самое. Однако Земля не слишком велика: даже расположенные на экваторе друг напротив друг телескопы не смогли бы определить позиции смещения звезды. Поэтому наблюдение ведется в течение шести месяцев, так как за это время Земля проходит половину своей орбиты вокруг Солнца.



Измерения положения звезд зимой и летом можно сравнить с наблюдением объекта то левым, то правым глазом. Ближние звезды выглядят сместившимися на фоне более далеких звезд и галактик. Но этот метод подходит только для расстояний не более нескольких тысяч световых лет.