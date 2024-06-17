Как понять, что экзопланета пригодна для жизни?

Исследуя излучение от близлежащих звёзд, ученые пробуют установить потенциальную обитаемость вращающихся вокруг них планет.

Пока мы размышляем о делах насущных на Земле, космические рентгеновские обсерватории бороздят простоты Вселенной ещё с прошлого столетия, изучая встречающиеся им космические объекты и потенциально новые миры.

Так, астрономы из НАСА используют орбитальную обсерваторию «Чандра», запущенную в космос в 1999 году, чтобы изучить рентгеновские лучи испускаемыми близлежащими к ней звёздами. Это необходимо, чтобы сразу понять, не вредит ли излучение и ультрафиолетовый свет экзопланетам, вращающихся вокруг них, а значит – могут ли они быть потенциально обитаемыми.

«Без характеристики рентгеновских лучей от ее звезды-хозяина мы бы упустили ключевой момент в том, является ли планета действительно пригодной для жизни или нет», – поясняет астроном Брианна Биндер из Калифорнийского государственного политехнического университета, которая руководила исследованием экзопланет.

«Нам нужно посмотреть, какие дозы рентгеновского излучения получают эти планеты».

Сейчас известно около 5500 экзопланет, но ещё около 10 000 космических объектов находятся под пристальным наблюдением ученых, чтобы получить этот заветный статус.

Команде астрономов, работающих с «Чандрой», а также с телескопом «XMM-Newton», созданным Европейским Космическим Агентством, уже удалось проанализировать яркость и силу рентгеновского излучения 57 ближайших к нам звёзд, а значит – обнаружить миры, потенциально комфортные для землян.

«Мы определили звезды, где среда рентгеновского излучения обитаемой зоны похожа или даже мягче той, в которой развивалась Земля», — пояснила Сара Пикок, исследователь из Мэрилендского университета округа Балтимор. «Такие условия могут играть ключевую роль в поддержании богатой атмосферы, подобной нашей».

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Другие миры

По оценкам астрономов, одна наша галактика Млечный Путь может насчитывать миллиарды экзопланет самых разных типов. Какие-то из этих неизведанных миров представляют из себя гигантские газовые шары, похожие на Юпитер, а другие больше напоминают твёрдые каменистые суперземли, во много раз превышающие по размеру нашу родную планету.

Самой ближайшей к нам экзопланетой является Проксима b, вращающаяся вокруг красного карлика Проксима Центавры, соседки нашего Солнца. Планета была открыта только в 2016 году, и несмотря на то, что она находится всего в 4,25 световых лет от Земли, считается что уровень рентгеновского излучения здесь сильно превышен. Плюс её звезда имеет тенденцию время от времени выжигать всё живое яркими вспышками – так себе вариант для переезда.

А вот, например, экозпланета Росс 128 b в созвездии Дева, обращающаяся вокруг одноименной звезды Росс 128, обладает уже более привычными для землян условиями и умеренным температурным режимом. Так что земляне могут и дальше с нетерпением ждать новостей от астрономов и их телескопов, открывающих всё больше направлений для потенциальных космических путешествий в будущем.