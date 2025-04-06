Как провести космические выходные в Калуге

12 апреля вся страна отмечает День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в космос. Именно тот полёт Гагарина положил начало нашему неустанному изучению даже самых дальних уголков Вселенной. Для Калуги этот день имеет особое значение: именно здесь, на калужской земле, жил и творил основоположник теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский. Город пропитан космической темой, так что любый выходные здесь можно смело назвать «космическими»!

Калуга – город космической эры. Здесь Гагарин заложил первый камень в основание музея космонавтики. Здесь жил основатель гелиобиологии, солнцепоклонник Александр Чижевский. Здесь Сергей Павлович Королёв предложил построить уникальный в мире музей истории космонавтики и сам же передал туда первые экспонаты. Здесь улицы носят имена космонавтов, а памятников, связанных с космической тематикой, намного больше, чем в других российских городах. Одному Циолковскому здесь установлено 15 памятников и бюстов!

Музей космонавтики в Калуге – архитектурный манифест космической эры Здание, построенное в 1967 году в стиле модернизма, украшает грандиозная мозаика «Покорители космоса». В 2021 году музейный комплекс значительно расширился: рядом с историческим зданием появился новый, футуристичный корпус. Сегодня музей – это не просто экспозиция, а интерактивное путешествие в историю воздухоплавания, авиации и освоения космоса. Здесь можно увидеть как макеты, так и подлинные образцы техники – от первых изобретений Циолковского до современных ракет и орбитальных станций. А ещё – пройти увлекательный квест и посетить планетарий с программами для любого возраста.

Калуга – колыбель космонавтики, это известно всем. А вот Боровск, история которого также связана с именем Циолковского, жители называют городом космической мечты. Боровск – родина философии русского космизма.

Городок замечателен тем, что тут некоторое время жили и работали, оба учителями, самобытный философ Николай Фёдорович Фёдоров, считавший, что целью человечества является воскрешение всех умерших, и один из основоположников теоретической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский.

Если у вас достаточно времени и энтузиазма, чтобы отправиться в небольшое путешествие по региону, центр развития туризма «Калужский край» разработал целый маршрут «Колыбель космонавтики». Он охватывает не только Калугу, но и другие космические центры области.

Настоящие «космические выходные» в Калуге

12 и 13 апреля в Калуге впервые состоятся «Космические выходные», в рамках которых пройдут все самые космические мероприятия города! Центральной площадкой праздника станет Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Проект планируется сделать ежегодным и выйти на международный уровень.

День космонавтики начнется с забега «Первый полёт», потом все желающие смогут принять участие в спортивных активностях на уличной площадке Музея истории космонавтики, а также в космических квестах и экскурсиях, подготовленных Центром развития туризма «Калужский край».

На уличной территории Музея истории космонавтики в шатре пройдут открытые мастер-классы по приготовлению чая и конфет, дегустация космического питания, лекции о том, по каким критериям отбирают космонавтов, как вырастить растения в космосе и какой космос на запах в рамках фестиваля «Космическая еда».

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Космическая еда – мифы и реальность. Многие думают, что космонавты питаются исключительно из тюбиков. На самом деле, сейчас основу рациона составляет сублимированная (обезвоженная) пища. А еда в тубах (именно так, а не «тюбиках») – это, скорее, сувенир для туристов, хотя и приготовленный по той же технологии, что и раньше для космонавтов.

Вечером все желающие смогут впервые увидеть открытие VI Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский». Программа обещает быть насыщенной и музыкальной: приветствие президента кинофестиваля, народного артиста РФ Игоря Угольникова, яркие номера, «космический» юмор. Кинофестиваль продлится до 16 апреля. Гости могут зарегистрироваться на игровые, документальные, анимационные и полнокупольные фильмы о космосе, науке и исследованиях Вселенной, а также встретиться с кинематографистами и настоящими космонавтами.

Ярким акцентом дня космонавтики станет концерт КАРМА ПОЛИС в амфитеатре под ракетой-носителем «Восток» вечером 12 апреля. Ракета возвышается у Музея космонавтики на высоком берегу водохранилища. Это не просто точная копия, это ракета-дублёр к полёту Гагарина. В апреле 1961 года она тоже стояла на стартовой площадке Байконура и была готова к полёту на случай нештатной ситуации.

Но это не единственный вечерний подарок! С 12 по 15 апреля на территории Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского будет работать световой маршрут – памятник Юрию Гагарину, летающая тарелка «Калуга — Марс», планетарий, астрономическая обсерватория и ракета-носитель «Восток» станут настоящими инсталляциями.

Центр развития туризма подготовил цикл экскурсий, посвященных бронзовым фигуркам «космонавтиков». А для школьников организуют увлекательные космические квесты. Кроме того, с 12 по 15 апреля на территории музея будет работать световой маршрут — эффектные инсталляции, которые позволят по-новому взглянуть на космические объекты. В маршрут войдут памятник Юрию Гагарину, летающая тарелка «Калуга — Марс», фасад исторического здания (параболоид планетария), астрономическая обсерватория, ракета-носитель «Восток».

Калужские космонавтики – новый городской квест. Если вы любите необычные маршруты, отправляйтесь на поиски семи маленьких бронзовых космонавтиков, спрятанных в разных уголках Калуги. Эти мини-скульптуры можно найти в самых неожиданных местах города. Например, один из них притаился на ступенях Калужского драматического театра.

Вы можете успеть отправиться в Калугу на День космонавтики, либо выбрать любое другое удобное время, и заранее спланировать свои собственные «космические выходные».

Как добраться?

До Калуги удобно добираться как на автомобиле (по Киевскому или Варшавскому шоссе, время в пути из Москвы – около трех часов), так и на общественном транспорте. С Киевского вокзала Москвы до станции Калуга-1 ходят электрички, в том числе комфортабельные двухэтажные экспрессы (время в пути – около двух с половиной часов)