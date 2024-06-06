Как рыбы ведут себя в космосе? Эксперимент учёных

Необычный эксперимент провели на борту орбитальной станции «Тяньгун».

Китайское национальное космическое агентство опубликовало итоги своих экспериментов на борту орбитальной станции «Тяньгун» на высоте 400 километров над Землей. В ходе исследования ученые наблюдали за поведением четырех рыб данио-рерио в условиях невесомости. Специалисты утверждают, что рыбы чувствуют себя нормально, однако их поведение в условиях микрогравитации вызывает удивление.

Рыбы теряют ориентацию в пространстве, не могут отличить верх от низа, что приводит к хаотичным перемещениям кверху брюхом или бесконечным вращательным движениям. Подобные результаты были предсказуемы для ученых, поскольку на Земле рыбок готовили к таким условиям. Однако полностью адаптироваться к ним они не смогли, хотя и находились в течение эксперимента в нормальном состоянии.

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Рыбки ланио-рерио – очень популярные существа для научных экспериментов в самых разных сферах. Их используют как модельное животное, генетически схожее с человеком, поэтому данио также можно использовать для изучения многих человеческих заболеваний и прочих аспектов человеческого организма.

Ранее сообщалось, что 5 июня 2023 года командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал первым в истории человечества, кто провел в общей сложности тысячу суток на околоземной орбите.