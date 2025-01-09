Как в NASA будут работать после закрытия МКС?

Главной целью агентства стало сохранение научного и технического потенциала на орбите.

NASA создало долгосрочную стратегию для работы на низкой околоземной орбите (НОО) после окончания миссии МКС в 2030 году. Цель этой стратегии — сохранить научный, технический и коммерческий потенциал на орбите. В разработке плана участвовало более 1800 экспертов из различных сфер, включая промышленность, науку и международные организации.

Заместитель директора NASA Пэм Мелрой выделила значимость сохранения постоянного присутствия на НОО для проведения научных исследований и подготовки к экспедициям на Луну и Марс. В плане определены 13 ключевых задач и 44 подцели, сосредоточенных на развитии коммерческой инфраструктуры, проведении научных экспериментов и усилении международного сотрудничества.

Особое внимание уделено созданию коммерческой космической системы, которая должна заменить МКС как платформу для научных и технических инноваций. Директор программы МКС Робин Гейтенс указал, что НОО продолжит оставаться важнейшим центром научных прорывов и технологического роста, обеспечивая постоянное присутствие людей на орбите для осуществления научных проектов и сотрудничества с частным сектором и международными партнерами.

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Конец МКС Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует вывести из строя Международную космическую станцию в январе 2031 года. МКС будет сведена с орбиты и упадет в необитаемый район южной части Тихого океана, называемый Точка Немо. Это самое отдаленное место на планете – самая дальняя точка от любого человеческого поселения в любом направлении, где покоятся спутники и ракеты. Станция была запущена в 1998 году. Она была рассчитана на 15 лет эксплуатации, но с тех пор миссию неоднократно продлевали. К тому моменту, когда МКС отправится на дно океана, она проработает более 30 лет.

Также ранее космическое ведомство сообщило, что будет клиентом частных операторов, и не будет управлять своими собственными объектами, подобно тому, как оно покупает места у SpaceX для доставки астронавтов на орбиту.

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